Armin Wolf verrät Geheimnis: "Für DIESES Interview habe ich mehr gestrebert als für Matura"

Der ZIB-Star verrät im Gespräch mit Budgen einige Details aus seine rKarriere.

Normalerweise stellt er immer die Fragen, doch dieses Mal war Armin Wolf derjenige, dem viele gestellt wurden.

Mehr zum Thema

Rollentausch

In der Ausgabe vom 25.2. des neuen ORF-Formats "Hinter den Schlagzeilen" von Publikumsliebling Patrick Budgen nahm Wolf Platz um die Rollen zu tauschen. Eine seltene Ausnahme, wie gleich zu Beginn angesprochen wird. In der Sendung erfahren die Zusehenden viel über Wolfs Kindheit, die auch von Gewalt geprägt war. Es kam zu einer Aussprache mit den Eltern, als Wolf ein junger Erwachsener war.

© ORF/Screenshot

Wollte Putin nicht interviewen

Aber auch der Werdegang des Journalisten ist Thema der Sendung. In diesem Zusammenhang verrät Wolf ein Geheimnis. Nämlich, welches Interview er lieber nicht geführt hätte. Mit Wladimir Putin hätte Wolf lieber nicht gesprochen. Wolf: "Es war tagelang nicht klar, ob das Interview zustande kommt. Und ich habe - ganz unprofessionell - gehofft, dass es nicht zustande kommt."

Das sind die Gründe

Die Gründe? Putin gilt als schwieriger Interviewpartner, führt Journalisten mit Gegenfragen gerne aufs Glatteis. "Die Chance mich dort zu blamieren ist deutlich größer als die, damit berühmt zu werden", so Wolf. Irgendwann war klar: Das Gespräch findet statt. Wolf hatte fünf Tage Vorbereitungszeit und erklärt: "Ich hab mehr gestrebert, auf das Interview, als für meine mündliche Matura."

"Hinter den Schlagzeilen" mit Patrick Budgen und Mariella Gittler läuft Montag bis Freitag um 16.25 auf ORF.