Riesen-Wirbel: Lugners Skandalprinz Marcus Anhalt als Babysitter für Star-Tochter (4) in Dubai

Dass Georgina Fleur ausgerechnet den Skandalprinzen auf ihr Kind aufpassen lässt, während sie in Thailand festsitzt, stößt ihren Fans bitter auf.

Tausende Kilometer Entfernung und die Angst vor der Eskalation im Nahen Osten: Reality-Sternchen Georgina Fleur (35) erlebt derzeit einen mütterlichen Albtraum. Weil der Flugverkehr rund um Dubai aufgrund der politisch angespannten Lage völlig zum Erliegen gekommen ist, sitzt sie in Thailand fest – während ihre vierjährige Tochter bei einer höchst umstrittenen Figur Unterschlupf gefunden hat.

„Sicherste Umgebung“ im Luxus-Bunker

Da Georgina wegen eines neuen TV-Projekts am 23. Februar erneut nach Thailand fliegen musste, blieb ihr Kind mit der Nanny in der gemeinsamen Wohnung nahe dem Burj Khalifa zurück. Doch dann kam der Krieg – und mit ihm die Panik. In ihrer Not wandte sich die 35-Jährige an ihren langjährigen Freund: Skandal-Prinz Marcus von Anhalt (59).

Auf Instagram verteidigt sie diese Entscheidung vehement gegen alle Kritiker: Das Baby sei in der „sichersten Umgebung“ untergebracht, inklusive Kino und Bunker. Marcus sei ein „richtiger Ehrenmann“ und es gäbe niemanden, der liebevoller auf die Kleine aufpassen könne. „Er wohnt in einer der sichersten Gegenden in Dubai, in einem sehr großen Haus mit einem sehr tiefen Keller“, so Georgina beruhigend.

Marcus von Anhalt zeigt sich beim Planschen mit der Kleinen. © Instagram

Der Prinz und das Hühnchen mit Nudeln

Marcus von Anhalt selbst lässt den Wirbel an seinem Pool gewohnt lässig abperlen. In einem Video sieht man ihn beim Plantschen mit dem Mädchen: „Alles gut bei uns, das Wetter ist super“. Die Kritik an der Situation kann er nicht nachvollziehen und verweist auf sein Personal-Aufgebot: Neben Georginas Nanny stünden vier Dienstmädchen, eine weitere Nanny, ein Fahrer und ein Koch parat, der gerade „Hühnchen mit Nudeln für das Kind“ zubereite.





Stirnrunzeln bei den Beobachtern

Trotz der Versicherung, dass es der Kleinen an nichts fehle, bleibt bei vielen Fans ein bisserl ein schaler Beigeschmack. Dass die Tochter über längere Zeit nur mit einer Nanny bei einer derart polarisierenden Figur wie dem Rotlicht-Unternehmer untergebracht ist, sorgt in den sozialen Netzwerken für ordentlich Diskussionsstoff und Kopfschütteln. Für Georgina Fleur bleibt derweil nur das bange Warten auf den nächsten freien Flieger Richtung Wüste.