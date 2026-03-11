Knalleffekt: ÖFB-Star erklärt Rücktritt

Diese Nachricht kommt doch überraschend: Wie der 1. FC Köln über seine sozialen Kanäle mitteilte, wird ÖFB-Teamspieler Forian Kainz (33) mit Saisonende seine Karriere beenden.

„Es war eine unglaubliche Reise. Nach 25 Jahren Fußball sage ich im Sommer Servus. Vielen Dank für alles", wird der 1.-FC-Köln-Spieler aus der Steiermark zitiert.

Köln-Geschäftsführer Thomas Kessler: „Mit Kainzi habe ich selbst noch gemeinsam in der Kabine gesessen. Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. In siebeneinhalb Jahren beim FC hat er unglaublich viel erlebt und ist in dieser Zeit nicht nur immer mehr zum Kölner geworden, sondern hat sich vom ersten Tag an zu hundert Prozent mit unserem Klub identifiziert. Seine sportlichen Leistungen sprechen für sich: über 200 Pflichtspiele, wichtige Tore und starke Auftritte in entscheidenden Momenten.“

Über Sturm und Rapid nach Deutschland

Kainz hat seine Profi-Karriere bei Sturm Graz begonnen. In 98 Spielen zwischen 2010 und 2014 kam der offensive Mittelfeldspieler auf 15 Tore. Nach der Station Rapid (65 Spiele/11 Tore) wechselte Kainz nach Deutschland zu Werder Bremen (2016 bis 2019). Die letzten sieben Jahre war er beim 1. FC Köln im Einsatz und erzielte dabei 26 Pflichtspiel-Tore.

Nach Jahren mit teilweise hohem Standing und auch der Kapitänsschleife lief es in dieser Saison aber nicht mehr nach Wunsch. Bei seinen 13 Einsätzen war Kainz nie über die gesamte Distanz im Einsatz, nur zweimal wurde er in der Startelf aufgeboten. Sein einziger Saisontreffer gelang ihm beim 4:1-Heimsieg in der Liga gegen den Hamburger SV.

Im österreichischen Nationalteam brachte es Kainz auf 26 Einsätze, wo er 2023 in der EM-Qualifikation beim 2:1-Sieg gegen Estland über seinen einzigen Treffer im Team-Trikot jubelte. Danach schaffte es Kainz noch in den Kader für die EURO 2024 in Deutschland, wo er allerdings nicht mehr zum Einsatz kam.

"Irgendwann geht jede Reise zu Ende"

"Vor über 25 Jahren begann meine Reise im Fußball als kleiner Junge. Wohin sie mich führen würde, hätte ich mir damals nicht erträumen können: Aufstiege, Abstiege, Meistertitel, Europameisterschaften, Europapokal-Nächte, Tränen der Freude und der Enttäuschung. Um es kurz zu machen: Der Fußball hat mir alles gegeben. Vor allem unfassbar viel Freude. Aber irgendwann geht jede Reise einmal zu Ende", erläuterte Kainz. Bevor es soweit ist, will er mit Köln den Klassenerhalt fixieren. "Ich möchte meinen Weg beim FC in der Bundesliga beenden. Dafür werde ich bis zum letzten Tag alles geben - das wäre für mich das schönste Geschenk zum Abschied."

Wie die Karriere nach der Karriere von Kainz aussieht, ist noch offen. Er freue sich " vor allem auf mehr Zeit mit der Familie und Freunden".