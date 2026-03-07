"Let's Dance": Sonya Kraus fliegt als erste raus!

In der zweiten Live-Show von "Let's Dance" musste bereits der erste Promi gehen. Am Ende traf es TV-Moderatorin Sonya Kraus, die gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin ausschied.

Auch für Sängerin Anna-Carina Woitschack lief der Abend nicht rund. Zusammen mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov zeigte sie einen Cha-Cha-Cha zu "Evacuate The Dancefloor" von Cascada. Jurorin Motsi Mabuse lobte zwar die Energie der Sängerin, kritisierte jedoch ihre Fußarbeit. Besonders deutlich wurde Joachim Llambi: "Den Mist, den du unten getanzt hast, hast du obenrum gut verkauft." Er ergänzte: "Die Füße müssen stimmen! Die Beine dürfen nicht durch die Gegend fliegen." Sein Fazit fiel entsprechend aus: "Dynamik und Rhythmus gut, Technik … naja …" Für den Tanz gab es insgesamt nur 14 Punkte von der Jury.

Auch Kraus überzeugt nicht

Sonya Kraus trat mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin mit einem Charleston zu "You're The One That I Want" von John Travolta und Olivia Newton-John an. Dabei wirbelte sie sehr energiegeladen über das Parkett und geriet mehrfach aus dem Takt. Motsi Mabuse erklärte: "Die Musik ist der King. Da muss man zuhören."

Auch Joachim Llambi hatte Kritik: "Du bist viel zu früh im Einsatz. Warum? Weil du es nicht abwarten kannst, weiterzumachen. Nimm dir Zeit!" Außerdem fiel ihm ein weiteres Problem auf: "Nach jeder Drehung, wenn du in die Pose kommst, tippeln die Füße noch nach." Für den Auftritt erhielt das Paar lediglich elf Punkte.

Entscheidung im Voting

Am Ende mussten Sonya Kraus und Valentin Lusin gemeinsam mit Influencerin Vanessa Borck und deren Tanzpartnerin Victoria Sauerwald zittern. Doch im Zuschauer-Voting entschieden sich die TV-Fans gegen Kraus. Damit ist für sie das Abenteuer "Let's Dance" bereits nach der zweiten Show beendet.