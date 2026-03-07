Madonna als provokante Braut für Dolce & Gabbana

Madonna sorgt mit neuen Bildern für Aufmerksamkeit. Für eine Kampagne des Modelabels Dolce & Gabbana posiert die Sängerin erneut im provokanten Braut-Look.

Madonna steht erneut im Mittelpunkt einer Kampagne von Dolce & Gabbana. Für das Parfum "The One" präsentiert sich die Sängerin in einem auffälligen Hochzeitslook und erinnert damit an einen ihrer bekanntesten Pop-Momente. Die 67-Jährige teilte mehrere Fotos der Kampagne mit ihren rund 20,3 Millionen Followern auf Instagram. Darauf ist sie unter anderem in einem weißen Korsett, mit knappem Höschen, Spitzenhandschuhen und einem langen Schleier zu sehen.

Madonna im Braut-Look für Dolce & Gabbana © Instagram

Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Kommentare ihrer Fans. Dort heißt es unter anderem: "Du siehst wunderschön aus", "Oh, meine Königin und wunderschöne Braut!" sowie "Madonna ist einfach einzigartig".

Madonna im Braut-Look für Dolce & Gabbana © Instagram

Song neu aufgenommen

Madonna im Braut-Look für Dolce & Gabbana © Instagram

Für die Kampagne nahm Madonna außerdem den italienischen Song "La bambola" neu auf. Der Titel stammt ursprünglich aus dem Jahr 1968 von der Sängerin Patty Pravo. Der Song ist auch in einem Schwarz-Weiß-Werbeclip zu hören, der in Mailand aufgenommen wurde. Darin singt Madonna auf Italienisch vor einem kleinen Publikum, begleitet von Streichern und Kerzenschein.

Madonna arbeitet bereits seit den späten 1980er-Jahren mit den Designern Domenico Dolce und Stefano Gabbana zusammen. Beide beschreiben die Sängerin als "starke, selbstbewusste und entschlossene Frau", die Konventionen bricht.

Madonna im Braut-Look für Dolce & Gabbana © Instagram

Auftritt bei Fashion Week

Madonna besuchte die Dolce & Gabbana Show in Mailand © Getty

Ende Februar besuchte Madonna gemeinsam mit ihrem Partner Akeem Morris die Fashion Week in Mailand. Bei der Show von Dolce & Gabbana saß sie ganz in Schwarz in der ersten Reihe. Später wurde sie auf dem Weg zur After-Show-Party fotografiert – bereits in Teilen des Braut-Outfits, in dem sie später auch sang.