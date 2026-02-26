TK Maxx eröffnet sechsten Store in Wien: Neueröffnung im Stadion Center

Shopping-Fans in Wien dürfen sich freuen: TK Maxx hat seinen sechsten Store in der Bundeshauptstadt eröffnet. Im Stadion Center erwartet Kundinnen und Kunden ab sofort Markenvielfalt bis zu 60 Prozent günstiger als die UVP.

Im Stadion Center in Wien Leopoldstadt eröffnete der sechste TK Maxx Store in Wien © TK Maxx

Mit frischem Schwung in den Frühling: TK Maxx ist ab sofort am Olympiaplatz 2, 1020 Wien, vertreten. Auf rund 1.450 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der neue Store im Stadion Center eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode, Schuhen, Accessoires, Beauty-Produkten, Home-Artikeln und Geschenkideen.

© TK Maxx

Top-Marken bis zu 60 % günstiger

Damit wächst die TK Maxx Familie weiter: Es ist bereits der sechste Standort in Wien und der 23. Store österreichweit seit dem Markteintritt 2015. Das Erfolgsgeheimnis bleibt das Off-Price-Konzept: Ein internationales Einkaufsteam spürt weltweit Trends und Designer-Labels auf und verhandelt attraktive Konditionen. Die Preisvorteile werden direkt an die Kunden weitergegeben – mit Rabatten von bis zu 60 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Und das große Extra: TK Maxx führt kein Lager, wird bis zu viermal pro Woche mit neuer Ware beliefert. Das sorgt nicht nur für ein ständig wechselndes Sortiment, sondern auch für eine regelmäßige Neuanordnung von Kleiderständern und Regalen, passend zu den Produkten, und macht jeden Besuch zu einer Schatzsuche.

Markenmode um 60 Prozent vom UVP reduziert © TK Maxx

Große Begeisterung am EröffnungstagDer Andrang war bereits um 9 Uhr groß. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, um durch aktuelle Styles zu stöbern, besondere Marken-Highlights zu sichern und hofften, einen der gut versteckten TK-Maxx-Gutscheine zu finden. „Endlich gibt es auch eine TK Maxx im Grätzel. Ich wohne ganz in der Nähe und musste bisher in einen anderen Bezirk fahren. Jetzt kann ich spontan vorbeikommen – und finde trotzdem immer neue Lieblingsstücke“, freut sich eine Kundin beim Verlassen des Stores.