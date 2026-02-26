Besucherrekord im Wiener Haus des Meeres

Das Haus des Meeres blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 zurück: Mit insgesamt 1.125.927 Gästen - einschließlich Restaurantbesuchenden - verzeichnete das Haus des Meeres um mehr als 5 Prozent mehr Besuche als im bisherigen Rekordjahr.

Das Wiener Haus des Meeres hat 2025 abermals einen Besucherrekord verzeichnet: Insgesamt strömten laut einer Aussendung 1.125.927 Gäste in den Aqua-Zoo, das sind um fünf Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2024. "Wir sind sehr stolz auf dieses starke Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens seitens unserer Gäste", sagte Geschäftsführer Hans Köppen am Donnerstag in einer Aussendung. Die Besucher schaffen demnach die finanzielle Grundlage für den Betrieb des Hauses.

© Haus des Meeres

Dank der Einnahmen kann das gemeinnützig geführte Haus des Meeres Köppen zufolge nicht nur laufend in moderne Tieranlagen und nachhaltige Infrastruktur investieren, "sondern auch Verantwortung über den Zoo hinaus übernehmen". Über den Verein Haus des Meeres - Wissenschaft und Forschung werden etwa jedes Jahr junge Forscherinnen und Forscher bei der Grundlagenforschung an Süß- und Salzwasserorganismen unterstützt. "Die gewonnenen Erkenntnisse leisten einen wertvollen Beitrag zum Schutz einzelner Arten und ganzer Lebensräume", so der Aqua-Zoo.