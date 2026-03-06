85-Jährige brutal beraubt - Syrer gefasst

Klären konnte die Polizei in der Stadt Salzburg nun einen Raub und einen räuberischen Diebstahl. Dabei stieß ein junger Syrer eine 85-Jährige von hinten zu Boden und entriss ihr die Handtasche. In einem Bekleidungsgeschäft wiederum eskalierte ein somalischer Ladendieb.

Sbg. Im ersten Fall hatte ein 23-Jähriger eine betagte Passantin Mitte Februar verfolgt, nachdem die Seniorin im Stadtteil Aigen aus dem O-Bus gestiegen war. Der Täter stieß die Salzburgerin (85) von hinten um, sodass sie zu Boden fiel, und riss ihr gleichzeitig die Umhängetasche vom Arm. Der Angreifer konnte zunächst unerkannt samt Beute flüchten. Durch Aufnahmen von Überwachungskameras gelang es der Polizei, den Verdächtigen zu identifizieren – er ist amtsbekannt und zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Als Motiv gab er Geldnot aufgrund seiner Drogensucht an. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Nach einem räuberischen Diebstahl wurde am Mittwoch im Salzburger Andräviertel ein 23-Jähriger festgenommen und ebenfalls an die Justiz überstellt. Laut Exekutive stahl der Ladendieb in einem Geschäft ein Kleidungsstück und attackierte im Anschluss mit seinen Fäusten zwei Security-Mitarbeiter. Dabei drohte er, sie umzubringen.