Furchtbarer Arbeitsunfall: Mann Hand zerquetscht

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich auf einem Firmengelände in Liesing: Dabei wurde einem Arbeiter beim Hantieren an einer Maschine der Unterarm zerquetscht.

Wien. Zu einem höchst dramatischen Rettungseinsatz kam es Mittwoch gegen 16.30 in der Oberlaaer Straße im 23. Bezirk: Ein Arbeiter (45) dürfte mit seinem linken Arm in eine Maschine geraten sein. Dabei wurde der Unterarm des Patienten zerquetscht und teilweise abgetrennt. Anwesende Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten die starken Blutungen zu stoppen.

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung und stoppte die Blutungen mit einem sogenannten Tourniquet. Da er durch den Unfall unter schweren Schmerzen litt, wurde er medikamentös behandelt. Um den kritischen Patienten stabil und unter den besten Bedingungen in eine Klinik transportieren zu können, wurde der Arbeiter vor dem Abtransport immobilisiert, intubiert und beatmet.

Nach der Versorgung und Stabilisation wurde der 45-Jährige anschließend vom Wiener Rettungshubschrauber in den Schockraum einer Klinik geflogen.

Polizei und Arbeitsinspektorat ermitteln.