OÖ bleibt Österreichs Ideenschmiede Nr. 1

Mit 496 Patentanmeldungen die meisten im Bundesländervergleich.

OÖ. Die neuen Zahlen des Österreichischen Patentamts bestätigen einmal mehr die Innovationsstärke Oberösterreichs: Mit 496 Patentanmeldungen ist Oberösterreich auch 2025 wieder die Ideenschmiede Nr.1 im Bundesländer-Ranking, vor der Steiermark (435) und Wien (428). Österreichweit wurden insgesamt 2.272 Erfindungen angemeldet – ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Dass Oberösterreich seit Jahren an der Spitze liegt und diese Position seit mehr als zehn Jahren verteidigt, unterstreicht eindrucksvoll die Stärke unseres Innovations- und Ausbildungsstandortes. Forschung, Technologie und Unternehmergeist gehen bei uns Hand in Hand“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten seien steigende Patentzahlen ein wichtiges Signal für die Zukunftsfähigkeit des Standortes.

Neben den steigenden Patentanmeldungen verzeichnete das Patentamt zuletzt auch einen deutlichen Anstieg bei Markenanmeldungen um 13 Prozent auf über 5.000 Anmeldungen.