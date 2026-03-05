Sperre der Auffahrt im Knoten Schwechat S1

Die Generalsanierung der A 4 Ostautobahn macht die Sperre der Auffahrtsrampe für ein Wochenende notwendig; im Bereich Knoten Schwechat einstreifige Verkehrsführung auf der A 4 Richtung Wien bis Samstag, 12 Uhr.

Auf der A 4 Ostautobahn startet die ASFINAG die nächste Etappe der Generalsanierung im Bereich des Knoten Schwechats. Aufgrund der Verkehrsfrequenz und des Alters der Straße ist eine grundlegende Sanierung der Fahrbahnen und Brücken der A 4 sowie der Auf- und Abfahrten des Knotens von und zur S 1 Wiener Außenringschnellstraße erforderlich.

Die Arbeiten im Detail

Am kommenden Wochenende wird von Freitag, 20 Uhr bis Montag, 5 Uhr früh die Auffahrtsrampe von der S 1 kommend auf die A 4 in Richtung Wien gesperrt. Die ASFINAG hat diese notwendigen Arbeiten bewusst in die verkehrsärmere Zeit am Wochenende gelegt, eine beschilderte Umleitung Richtung Wien erfolgt über die Anschlussstelle in Fischamend. Zusätzlich muss wegen der Sanierungsarbeiten für die Auffahrtsrampe im Knoten Schwechat von Freitag, 6.3., 20 Uhr, bis Samstag, 7.3., 12 Uhr ein Fahrstreifen auf der A 4 in Richtung Wien gesperrt werden, ein Fahrstreifen bleibt für den Verkehr jedoch offen. Weiters wird die Auffahrt auf die S 1 in Richtung A 4 in Mannswörth gesperrt, ebenfalls von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr früh.