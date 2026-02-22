Ukrainerin (52) stach mit Küchenmesser auf Ex (44) ein

Das Motiv der Messerattacke war vorerst unklar.

Eine 52-Jährige hat am Sonntagvormittag in Linz aus noch ungeklärten Motiven ihren 44-jährigen Ex-Freund mit dem Messer angegriffen und in die Brust gestochen. Der Opfer konnte selbst noch den Notruf wählen. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kepler Uniklinikum.

Beim Eintreffen der Beamten befand sich die Frau mit dem Küchenmesser in der Wohnung, ihr Ex-Freund saß blutend im Stiegenhaus. Die 52-Jährige wurde festgenommen.

Deutscher konnte Spital wieder verlassen

Zugetragen hatte sich der Messerangriff in der Wohnung des Mannes. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau aus der Ukraine in die Linzer Justizanstalt gebracht. Laut Auskunft der Polizei befand sich der 44-jährige Deutsche nicht in Lebensgefahr. Nach Versorgung der Wunde unterschrieb er einen Revers, um das Spital wieder verlassen zu können.