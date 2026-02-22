Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Frau Messer
© Getty/Symbolbild

In Haft

Ukrainerin (52) stach mit Küchenmesser auf Ex (44) ein

22.02.26, 16:08
Teilen

Das Motiv der Messerattacke war vorerst unklar. 

Eine 52-Jährige hat am Sonntagvormittag in Linz aus noch ungeklärten Motiven ihren 44-jährigen Ex-Freund mit dem Messer angegriffen und in die Brust gestochen. Der Opfer konnte selbst noch den Notruf wählen. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kepler Uniklinikum.

Beim Eintreffen der Beamten befand sich die Frau mit dem Küchenmesser in der Wohnung, ihr Ex-Freund saß blutend im Stiegenhaus. Die 52-Jährige wurde festgenommen.

Deutscher konnte Spital wieder verlassen

Zugetragen hatte sich der Messerangriff in der Wohnung des Mannes. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Frau aus der Ukraine in die Linzer Justizanstalt gebracht. Laut Auskunft der Polizei befand sich der 44-jährige Deutsche nicht in Lebensgefahr. Nach Versorgung der Wunde unterschrieb er einen Revers, um das Spital wieder verlassen zu können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen