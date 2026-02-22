Handtaschenräuber stieß Pensionistin (85) nieder

Der Täter konnte mit der Handtasche unerkannt fliehen.

Eine 85-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag im Salzburger Stadtteil Aigen von einem noch Unbekannten von hinten attackiert und umgestoßen worden. Der Räuber entriss der betagten Frau die Handtasche und konnte unerkannt flüchten.

Die Seniorin kam bei dem Angriff unverletzt davon, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der Täter entkam mit der Beute in unbekannter Höhe kurz vor 21.00 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch.