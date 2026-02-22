Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Rentnerin Raub
© Getty

Täter auf der Flucht

Handtaschenräuber stieß Pensionistin (85) nieder

22.02.26, 14:43
Teilen

Der Täter konnte mit der Handtasche unerkannt fliehen.

Eine 85-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag im Salzburger Stadtteil Aigen von einem noch Unbekannten von hinten attackiert und umgestoßen worden. Der Räuber entriss der betagten Frau die Handtasche und konnte unerkannt flüchten.

Die Seniorin kam bei dem Angriff unverletzt davon, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Der Täter entkam mit der Beute in unbekannter Höhe kurz vor 21.00 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei liefen noch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen