Polizeieinsatz im Einkaufszentrum: 20-Jähriger festgenommen

Besucher des Einkaufszentrums haben die Polizei gerufen.

Mit lauter Musik aus einer Musikbox und einem Joint in der Hand hat am Samstagnachmittag ein 20-Jähriger einen Polizeieinsatz in einem Wiener Einkaufszentrum ausgelöst. Der junge Mann war wegen der Amtshandlung völlig uneinsichtig und ging dann auch auf einen Beamten los. Er wurde deshalb festgenommen. In seiner Tasche wurden u.a. Suchtmittel und verbotene Waffen entdeckt. Er hatte zudem 0,88 Promille Alkohol im Blut, so die Polizei am Sonntag.

Passanten des "Wien Mitte The Mall" im Bezirk Landstraße alarmierten wegen des auffälligen Verhaltens des 20-Jährigen die Polizei. Bei der Identitätsfeststellung weigerte er sich, die Musik leiser zu drehen, den Joint auszumachen und seinen Ausweis herzuzeigen. Als die Polizisten mit dem Österreicher in eine nahe gelegene Inspektion gehen wollten, klammerte er sich an das Geländer der dortigen Rolltreppe. Die Beamten versuchten seine Hände zu lösen, plötzlich attackierte der Mann einen der Polizisten. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde er vorläufig festgenommen.

In seiner Tasche fanden die Beamten dann Drogen, Gegenstände zum Gebrauch von Suchtmitteln, einen Elektroschocker, zwei Messer, einen Totschläger, ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte, die dem 20-Jährigen nicht gehörten. Der Mann hatte bereits ein Waffenverbot. Jetzt muss geklärt werden, woher die Sachen stammen. Er befand sich in polizeilicher Anhaltung.