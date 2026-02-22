Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Wien Mitte The Mall
© Wien Mitte The Mall

Wien-Mitte

Polizeieinsatz im Einkaufszentrum: 20-Jähriger festgenommen

22.02.26, 13:50
Teilen

Besucher des Einkaufszentrums haben die Polizei gerufen. 

Mit lauter Musik aus einer Musikbox und einem Joint in der Hand hat am Samstagnachmittag ein 20-Jähriger einen Polizeieinsatz in einem Wiener Einkaufszentrum ausgelöst. Der junge Mann war wegen der Amtshandlung völlig uneinsichtig und ging dann auch auf einen Beamten los. Er wurde deshalb festgenommen. In seiner Tasche wurden u.a. Suchtmittel und verbotene Waffen entdeckt. Er hatte zudem 0,88 Promille Alkohol im Blut, so die Polizei am Sonntag.

Passanten des "Wien Mitte The Mall" im Bezirk Landstraße alarmierten wegen des auffälligen Verhaltens des 20-Jährigen die Polizei. Bei der Identitätsfeststellung weigerte er sich, die Musik leiser zu drehen, den Joint auszumachen und seinen Ausweis herzuzeigen. Als die Polizisten mit dem Österreicher in eine nahe gelegene Inspektion gehen wollten, klammerte er sich an das Geländer der dortigen Rolltreppe. Die Beamten versuchten seine Hände zu lösen, plötzlich attackierte der Mann einen der Polizisten. Wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde er vorläufig festgenommen.

In seiner Tasche fanden die Beamten dann Drogen, Gegenstände zum Gebrauch von Suchtmitteln, einen Elektroschocker, zwei Messer, einen Totschläger, ein vermutlich gefälschtes Rezept, verschreibungspflichtige Medikamente sowie Identitätsdokumente und eine Bankomatkarte, die dem 20-Jährigen nicht gehörten. Der Mann hatte bereits ein Waffenverbot. Jetzt muss geklärt werden, woher die Sachen stammen. Er befand sich in polizeilicher Anhaltung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen