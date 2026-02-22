Alles zu oe24VIP
Fahndung
© LPD Wien

Identitäten geklaut

Illegal Bankkonten eröffnet: Polizei fahndet nach diesem Betrüger

22.02.26, 11:23
Teilen

Die Polizei erhofft nun Hinweise zu dem grauhaarigen Mann. 

Der bislang noch unbekannte Mann steht im Verdacht im Zeitraum von Dezember 2024 bis Jänner 2025 unter mit der Hilfe von gefälschten Personalausweisen, mehrere Bankkonten eröffnet zu haben. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige unter den Namen der gestohlenen Identitäten, Mobiltelefone bestellt sowie Verträge bei Mobilfunkbetreibern abgeschlossen hat.

Ein Foto des Mannes konnte sichergestellt werden. Sachdienliche Hin-weise, auch anonym, werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 0664 88183910 erbeten.

