Zwei Mädchen (13) krachten mit Rodel gegen Baum

Im Krankenhaus endete der Ausflug zweier Teenie-Mädchen aus München, die nach Salzburg zum Rodle gekommen waren.

Sbg. In Rauris im Pinzgau wurden am Donnerstagvormittag um 11.20 Uhr bei einem Rodelunfall zwei 13-jährige Mädchen verletzt. Die beiden Jugendlichen aus Bayern kamen im Skigebiet bei der Talfahrt aus bisher unbekannter Ursache von der Piste ab und kollidierten mit einem Baum.

Nach der medizinischen Erstversorgung direkt an der Unfallstelle wurden sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie genau es zu dem Crash kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.