leoPOLDI Anrufsammeltaxis erreichen die Rekordmarke von 100.000 Fahrgästen

Von den Fachleuten der NÖVOG entwickelt, gemeinsam mit verlässlichen Verkehrsunternehmen umgesetzt und im Auftrag des Landes Niederösterreich laufend weiterentwickelt, sind die niederösterreichischen leoPOLDI Anrufsammeltaxis ein Erfolg auf ganzer Linie.

"2025 waren erstmals über 100.000 Fahrgäste mit leopoldi unterwegs, das entspricht einer Steigerung von über 25 % im Jahresvergleich", sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ), "das Angebot wirkt. Unsere Anrufsammeltaxis sind die optimale Ergänzung im öffentlichen Nahverkehr, weil sie zielgenau und verlässlich dort einspringen, wo Regionalbusse und Bahnen an ihre Grenzen stoßen, also im ländlichen Raum und vor allem dann, wenn man sie braucht. Wir sehen, dass Mobilität auf Knopfdruck in Niederösterreich funktioniert. Das ist ein schöner Erfolg, den wir gemeinsam mit unseren Fahrgästen erreicht haben und Auftrag zugleich das Angebot stetig zu verbessern“, so Landbauer.

Maßgeschneiderte Ergänzung

Das leopoldi Angebot der NÖVOG bildet eine maßgeschneiderte Ergänzung zu Bus und Bahn und ist derzeit in fünf Umsetzungsregionen unterwegs: westliches Mostviertel, Maria-Anzbach, Ebreichsdorf, im Bezirk Korneuburg, Tulln. Die Anrufsammeltaxis werden über die poldi App bzw. telefonisch bestellt und verkehren im Gegensatz zu Bussen und Bahnen nur auf Bestellung. In den leopoldi Pilotregionen gesammelte Erfahrungen und Kundenrückmeldungen werden von den Fachleuten der NÖVOG ausgewertet und fließen in die laufende Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich ein. Ziel ist es, ein optimales Gesamtangebot aus klassischen Linienverkehren (Bahnen und leopoldi Regionalbusse) sowie modernen bedarfsgesteuerten Angeboten leopoldi Anrufsammeltaxis) auf weitere Regionen Niederösterreichs auszurollen.

Landbauer: "weiter mit Herzblut"

"Unsere flexiblen leopoldi Angebote werden in allen unseren niederösterreichischen Pilotprojekten gut angenommen. Die insgesamt über 100.000 Fahrgäste in allen Projekten sind ein toller Erfolg und gleichzeitig Auftrag an unsere Fachleute, weiter mit Herzblut und hohem Engagement an optimalen Lösungen zu arbeiten – sei es bei den Leopoldi Regionalbussen und in diversen Stadtverkehren, sei es bei den neueren, bedarfsgesteuerten leopoldi Anrufsammeltaxis,“ so die NÖVOG Geschäftsführer Michael Hasenöhrl und Wolfgang Schroll.