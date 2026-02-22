Bildungscampus in Vorchdorf: Alle Schulen werden durch Neubau verbunden

Ein vollständiger Neubau hätte erhebliche Abbruchskosten mit sich gebracht.

Vorchdorf. Der Bildungscampus in Vorchdorf wird ab dem Sommer umfassend saniert und zukunftsfit weiterentwickelt. Mit einer gesamten schulischen Nutzfläche von rund 7.500 Quadratmetern entsteht ein nachhaltiger Bildungsstandort.

Am Campus vereint sind künftig die Volksschule, die GTS, die Mittelschule und die Polytechnische Schule sowie die Landesmusikschule, OTELO (Offenes Technologielabor) und eine Eltern-Kind-Beratung. Darüber hinaus werden eine Produktionsküche, eine Aula sowie einige weitere gemeinschaftlich nutzbare Räume geschaffen. Herzstück der Erweiterung ist der Neubautrakt „Neue Mitte“, der als verbindendes Element zwischen den Bildungseinrichtungen fungiert und Raum für Begegnung und Austausch zwischen Schülern und Lehrpersonal bietet.

"In Oberösterreich denken wir Bildung nicht in starren Systemen, sondern in vitalen Chancen und sind offen für pädagogische Konzepte. Schulen sind nicht nur Lernanstalten, sondern auch Erfahrungs- und Erkenntnisräume“, sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).

Ein vollständiger Neubau hätte erhebliche Abbruchskosten mit sich gebracht und ein mindestens doppelt so großes Ausweichquartier erfordert und wäre damit organisatorisch wie wirtschaftlich deutlich aufwendiger gewesen.

Die Umsetzung erfolgt in drei Bauetappen, um einen geordneten Schulbetrieb während der Bauphase sicherzustellen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 31,5 Millionen Euro. Das Land stellt dafür Förderungen in der Höhe von 18,4 Mio. Euro zur Verfügung.