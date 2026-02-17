Bundesliga-Beben! Salzburg wirft Trainer Letsch raus

Trainerfriedhof Bundesliga! Mit Thomas Letsch bei Red Bull Salzburg hat es den nächsten Coach erwischt. Er wurde vom Tabellenführer entlassen.

Nach etwas mehr als einem Jahr gehen Coach Thomas Letsch und Salzburg wieder getrennte Wege. Wie der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag bekanntgab, wurde der 57-jährige Deutsche von seinen Aufgaben entbunden. "Nach sorgfältiger Analyse bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass für den FC Red Bull Salzburg neue Impulse erforderlich sind", sagte Sport-Geschäftsführer Marcus Mann in einer Aussendung. Ein Nachfolger solle "zeitnah" feststehen.

Letsch, der gemeinsam mit "Co" Kai Hesse den Hut nehmen muss, hatte das Traineramt bei den Bullen mit Jahresanfang 2025 übernommen und die Mannschaft bei insgesamt 56 Pflichtspielen (Punkteschnitt 1,55) betreut. Nach einem ermunternden Start ins Jahr 2026 herrschte zuletzt aber wieder Ratlosigkeit, das 1:1 beim Vorletzten GAK am vergangenen Sonntag sollte schließlich das Fass zum Überlaufen bringen.

Salzburg, das sich in der Europa League nach der Ligaphase verabschieden musste, führt national zwar die Tabelle an, hat aber punktetechnisch kaum Vorsprung auf die Konkurrenz. Nach wie vor besteht freilich die Chance auf das Double. Mehr dazu in Kürze...