Morgen noch schnell Fasching feiern

Morgen konzentrieren sich die Faschingsfeierlichkeiten in Wien auf die verschiedenen Lokale und Veranstaltungsorte in der Innenstadt,

Im Kaffee Alt Wien im ersten Bezirk findet von 18 bis 23 Uhr eine Afterwork-Faschingsfeier statt. Bei dieser Veranstaltung sorgt ein DJ-Duo für musikalische Unterhaltung, und Sie können an einem Kostümwettbewerb teilnehmen, bei dem das beste Kostüm mit einem 50-Euro-Gutschein belohnt wird. Zusätzlich gibt es ein Glücksrad, bei dem Sie Ihr Glück versuchen können, sowie Krapfen und Sekt für die Gäste. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Im Hawidere

in der Josefstädter Straße 84 im achten Bezirk wird ab 16 Uhr der Hawidere Hausball gefeiert. Bei dieser Veranstaltung gibt es Bier und Sprudel sowie Musik von der Gruppe "knopf & streich", die für eine gemütliche Atmosphäre sorgt. Das Motto lautet "Eines der letzten Wohnzimmer Wiens: Wohnzimmer Bekleidung von Jogginghose bis Bademantel", wobei Kostüme gerne gesehen, aber kein Muss sind. Der Eintritt zum Hausball ist ebenfalls frei.

Im Café Carina

am Gürtel startet ab 20 Uhr eine Faschingsfeier mit besonderem Flair. Das Vienna Samba Project bringt Rio-Feeling nach Wien und sorgt für heiße Samba-Rhythmen. Zusätzlich tritt die Band Fetz'n Fisch auf, die musikalische Einflüsse aus Reggae, Ska, Pop, Funk und etwas Balkan mitbringt. Diese Veranstaltung eignet sich besonders für alle, die den Fasching mit lateinamerikanischen Klängen feiern möchten.

Im Cabaret Fledermaus

im achten Bezirk beginnt die Faschingsparty ab 21 Uhr. Dort erwarten Sie zwei Dancefloors, auf denen Rock, Wave, Pop und Hip Hop gespielt werden, mit vielen Hits aus den Achtziger- und Neunzigerjahren. Je verrückter und bunter Ihr Kostüm ist, desto besser passt es zur Atmosphäre dieser Veranstaltung.

Ein besonderes Highlight findet um 16 Uhr direkt am Graben beim Stephansplatz statt. Die Wiener Tanzschulen laden zum gemeinsamen Faschingsausklang ein und beenden die Ballsaison feierlich mit einer Quadrille. Sie können einfach vorbeikommen und beim Open-Air-Tanzen mitmachen, bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt.