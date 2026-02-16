Österreichs schnellste Palatschinken-Schupf-Läufer stehen fest

In Himberg ging es heiß her: Fini’s Feinstes und der Verein Palatschinkenfreunde Himberg veranstalteten am 14. Februar den ersten Palatschinken-Schupf Lauf Österreichs.

Der traditionelle Palatschinkenlauf hat seinen Ursprung in England und heißt seit mehr als 550 Jahren die anstehende Fastenzeit willkommen. Erstmals in Himberg stattfindend, stand er ganz im Zeichen der gemeinsamen Palatschinken-Liebe, Bewegung und Bildung. Mit schnellem Schritt und flaumiger Palatschinke liefen dabei mehr als 100 Teilnehmer 400 Meter um die Wette. In feinster Rekordzeit schupften sich Frauen, Männer und Kinder ins Ziel: Julia Berlach (Wien), Patrick Gottfried (Wien), Heidi Csida (Himberg) und Johannes Kozisek (Weigelsdorf) nahmen schließlich den Pokal mit nach Hause.

Und das sind die Gewinner

© Alexander Zillbauer

Im vergangenen Jahr startete das Palatschinken-Fieber hierzulande mit der 1. Staatsmeisterschaft im Palatschinken-Schupfen. Dabei erschupften sich die Palatschinkenfreunde Gabriel Marteau und David Hamp würdig den ehrenvollen Staatsmeister-Titel. Die beiden Himberger sind nicht nur leidenschaftliche Palatschinkenwerfer, sondern auch Gründer des Vereins Himberger Palatschinkenfreunde. Bei ihrem Verein wollen sie zeigen, wie wichtig das Zusammenkommen und die Zeit mit den liebsten Mitmenschen ist – und außerdem karitative Zwecke unterstützen. Nach der neu gewachsenen Freundschaft mit Fini’s Feinstes entwickelten sie nun gemeinsam die Idee, den traditionellen Palatschinkenlauf aus Onley nach Österreich zu holen. Gesagt, getan: Ihrer Einladung

folgten mehr als 100 Palatschinken-Fans aus ganz Österreich. Sie schupften am Faschingssamstag, standesgemäß ausgestattet mit Schürze und Pfanne, ihre Palatschinken grazil auf einer Strecke von 400 Meter in luftige Höhen durchs Ortszentrum.

Mit Stärke in den Beinen und Leichtigkeit im Handgelenk ans Ziel

© Alexander Zillbauer

Eine flaumige und zugleich schnelle Faschingsfreude war der erste Himberger Palatschinkenlauf für die vielen Gäste. In der Ziellinie ging es gleich dreimal spannend her, immerhin gab es insgesamt 3 Bewerben für Frauen, Männer und Kinder. „Sport ist immer eine Kombination aus Spaß und Motivation – und Österreichs erster Palatschinkenlauf ist die ideale Gelegenheit dafür“, so Julia Berlach, die sich in der Wertung der Frauen den Sieg holte. Die Wienerin ist leidenschaftliche Läuferin und verrät ihren Geheimtipp für gleichzeitiges Laufen und Schupfen: „Mit einer leichten Pfanne und flaumigen Palatschinke gelingt das Schupfen auch im flotten Tempo. Und: Carb Loading ist natürlich wichtig – mit der Palatschinke sogar besonders lecker“.Flaumig-süßer Anstoß der Fastenzeit in HimbergNicht nur Gewinner:innen hatten sichtlich Freude am Rennen, auch Harald Lang, Marketingleiter von Fini’s Feinstes und selbst begeisterter Palatschinken-Schupfer und -Esser, freute sich über die rege Teilnahme und die strahlenden Gesichter: „Unsere Mühle ist eng mit der Region und ihren Menschen verbunden. Wenn wir engagierte Leute unterstützen und zusammenbringen sowie neue verbindende Traditionen etablieren können, stehen wir gerne in den Startlöchern“. Auch der Palatschinken-Schupf-Staatsmeister David Hamp zeigte sich erfreut über den Erfolg: „Mein besonderer Dank gilt der Gemeinde Himberg für ihre Offenheit.“