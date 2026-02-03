In den USA gibt es bei McDonald's jetzt Nuggets mit Kaviar

Fast Food trifft auf Luxus: McDonald’s verschenkt in den USA Kaviar zu Chicken Nuggets.

McDonald’s startet in den USA eine ungewöhnliche Promo-Aktion und kombiniert klassische Chicken Nuggets mit echtem Stör-Kaviar. Anlässlich des Valentinstags verschenkt die Fast-Food-Kette am 10. Februar eine begrenzte Anzahl sogenannter „McNugget Caviar Kits“.

Die Aktion läuft ausschließlich online über eine eigene Website und ist nur in den Vereinigten Staaten verfügbar. Wie viele Pakete insgesamt vergeben werden, gibt das Unternehmen nicht bekannt.

© Getty Images

Was im Mci-Kaviar-Paket enthalten ist

Jedes „McNugget Caviar Kit“ enthält eine Unze (28 Gramm) Baerii-Stör-Kaviar, der üblicherweise im gehobenen Gastronomiebereich verwendet wird. Dazu kommen Crème fraîche, ein Perlmutt-Löffel sowie eine sogenannte „Arch Card“ im Wert von 25 US-Dollar, die in US-Filialen von McDonald’s eingelöst werden kann – unter anderem für Chicken Nuggets.

Laut McDonald’s soll die Kombination aus knusprigem Fast Food und hochwertigem Kaviar bewusst mit Gegensätzen spielen. In einer Aussendung bezeichnet das Unternehmen die ungewöhnliche Paarung als „moderne Interpretation eines Klassikers“.

© Getty Images

Teil eines neuen Food-Trends

Die Aktion greift einen Trend auf, der in den USA unter dem Begriff „Hi-Lo Dining“ bekannt ist: Hochwertige Zutaten werden mit Alltagsprodukten kombiniert. Ähnliche Konzepte waren zuletzt etwa bei Sportevents oder in gehobenen Pop-up-Restaurants zu sehen, wo Chicken Nuggets mit Premium-Kaviar zu Preisen von über 100 Dollar angeboten wurden.

McDonald’s bringt dieses Konzept nun erstmals in den Massenmarkt – zumindest in Form eines limitierten Marketingprodukts.

Luxus in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Aktion: Erst im vergangenen Jahr hatten McDonald’s und andere große Fast-Food-Ketten verstärkt günstige Menü-Bündel eingeführt, um auf die sinkende Kaufkraft vieler Konsumentinnen und Konsumenten zu reagieren. Die Kaviar-Aktion steht damit im Kontrast zur bisherigen Preispolitik, dürfte aber vor allem als Image- und Markenstrategie gedacht sein.

Ob sich Chicken Nuggets mit Kaviar auch in Europa als kulinarische Kombination durchsetzen, bleibt offen – für Aufmerksamkeit sorgt McDonald’s mit dem ungewöhnlichen Konzept jedenfalls bereits im Vorfeld.