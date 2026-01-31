Grammys ohne Taylor Swift: Lamar, Gaga & Carpenter als Favoriten

Am Sonntag (1. Februar) steigen die 68. Grammy Awards. Da Taylor Swift die Deadline verpasste sind Kendrick Lamar, Lady Gaga und Sabrina Carpenter die großen Favoriten.

Taylor Swift, die mit dem Album “The Life Of A Showgirl “ und dem Überhit “The Fate Of Ophelia” alle Rekorde brach, ist gar nicht nominiert. Weil ihre Hits erst nach der Deadline (30. August) veröffentlicht wurden. So geht am Sonntag Rap-Superstar Kendrick Lamar („GNX“) mit 9 Nominierungen als Top-Favorit ins Grammy-Rennen. Seine größten Konkurrenten beim 68. Pop-Oscar sind Lady Gaga, Produzent Jack Antonoff und Songwriter Cirkuit , die je 7 Mal nominiert sind. Auf 6 Grammys dürfen in der Crypto.com Arena von Los Angeles u.a. Super Bowl-Star Bad Bunny und Sabrina Carpenter hoffen. Auch auf den Top-Preis „Album des Jahres“, der ohne Swift heuer jedoch eher bedeutungslos wirkt.

Detto „Song des Jahres”, wo nach dem Fehlen der Pop-Queen der Soundtrack-Hit “Golden” (KPop Demon Hunters), vor „Luther“ (Kendrick Lamar & SZA) und „Abracadabra“ (Lady Gaga) die Wettquoten anführt. Als beste Newcomerin sehen die Buchmacher aktuell Oliva Dean (1,36) vor Leon Thomas (3,5) und Alex Warren (25)

Grammys 2026: Das sind die wichtigsten Nominierungen:

Album des Jahres:

Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Song des Jahres:

Lady Gaga – „Abracadabra”

Doechii – „Anxiety”

Rosé und Bruno Mars – „APT.”

„DtMF” – Bad Bunny

Huntr/x (Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami) – „Golden” (aus KPop Demon Hunters)

Kendrick Lamar mit SZA – „Luther”

Sabrina Carpenter – „Manchild”

Billie Eilish – „Wildflower”

Aufnahme des Jahres:

Bad Bunny – „DtMF”

Sabrina Carpenter – „Manchild”

Doechii – „Anxiety”

Billie Eilish – „Wildflower”

Lady Gaga – „Abracadabra”

Kendrick Lamar mit SZA – „Luther”

Chappell Roan – „The Subway”

Rosé und Bruno Mars – „APT.”

Newcomer:

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Bei spannenden Duellen zwischen Lady Gaga und Miley Cyrus (Pop), Linkin Park und Yungblud (Rock) oder Chris Stapleton und Lainey Wilson (Country) werden die Grammys heuer in gleich 95 Kategorien vergeben. Erstmals auch für das „Beste traditional Country Album“, wo es sogar zum spannenden Genrationen-Duell zwischen Altstar Willie Nelson und seinem Sohn Lukas Nelson kommt, und das“ Beste Album Cover“.

Witzig: Milli Vanilli Star Fab Morvan, der ja einst seinen Grammy wegen der Playback-Kontroverse zurückgeben musste, könnte nun den Preis für "Bestes Audiobuch" gewinnen. In "You Know It's True" liefert er just "Die wahre Geschichte von Milli Vanilli!"

Show Highlights: Sabrina Carpenter (o.) und Post Malone (u.)

Die von Comedian Trevor Noah moderierte Show verspricht das größte Spektakel das Pop und große Emotionen: Neben Auftritten von u.a. Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter oder Blackpink-Star Rose liefern Post Malone, Slash & Co. auch ein Tribute für Ozzy Osbourne.

