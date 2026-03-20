Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.03.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sind heute bestimmt willkommen. Seien Sie aber sehr gefühlvoll!

Sie sind heute bestimmt willkommen. Seien Sie aber sehr gefühlvoll! Beruf: Auch die besten Ideen sollten erst einmal ganz genau geprüft werden.

Auch die besten Ideen sollten erst einmal ganz genau geprüft werden. Fitness:Sie könnten Ihre Konzentration überschätzen. Seien Sie sehr achtsam!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen mehr Temperament! Unsicherheit kommt nicht so gut an.

Ein bisschen mehr Temperament! Unsicherheit kommt nicht so gut an. Beruf: Unterstützen Sie neue Vorhaben! Seien Sie zumindest gesprächsbereit!

Unterstützen Sie neue Vorhaben! Seien Sie zumindest gesprächsbereit! Fitness:Mehr Spontaneität, ohne unvorsichtig zu werden. Kontrolle ist wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Behalten Sie sehr genau im Auge, wie weit Sie wirklich gehen können!

Behalten Sie sehr genau im Auge, wie weit Sie wirklich gehen können! Beruf: Es wäre gut, neue Vorhaben mit anderen noch ausführlich zu besprechen.

Es wäre gut, neue Vorhaben mit anderen noch ausführlich zu besprechen. Fitness: Sportliche Bewegung tut gut, solange Sie dabei Augenmaß bewahren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie offener und flexibler, statt sich widerspenstig zu geben!

Seien Sie offener und flexibler, statt sich widerspenstig zu geben! Beruf: Konstruktiv reden! Emotionell gesteuerte Ablehnung ist keine Lösung.

Konstruktiv reden! Emotionell gesteuerte Ablehnung ist keine Lösung. Fitness:Immer mit der Ruhe! Sich in Gelassenheit zu üben, ist viel sinnvoller.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wissen Sie schon, was Sie wollen? Dann ergreifen Sie die Initiative!

Wissen Sie schon, was Sie wollen? Dann ergreifen Sie die Initiative! Beruf: Hervorragender Tag für Bewerbungen. Präsentieren Sie Ihre Vorschläge!

Hervorragender Tag für Bewerbungen. Präsentieren Sie Ihre Vorschläge! Fitness:Ein Tag für Schönheitsmaßnahmen. Es darf auch ein neues Styling sein.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Weder Druck, noch Ungeduld! Überlassen Sie dem Partner das Kommando.

Weder Druck, noch Ungeduld! Überlassen Sie dem Partner das Kommando. Beruf: Es ist wichtig, konstruktiv zu bleiben. So klappt das Teamwork wieder.

Es ist wichtig, konstruktiv zu bleiben. So klappt das Teamwork wieder. Fitness:Legen Sie ruhig etwas flotter los, aber holen Sie sich Unterstützung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Gibt man sich angriffslustig? Nicht zurückschießen, sachlich bleiben!

Gibt man sich angriffslustig? Nicht zurückschießen, sachlich bleiben! Beruf: Kühlen Kopf bewahren! Schnellschüsse könnten nach hinten los gehen.

Kühlen Kopf bewahren! Schnellschüsse könnten nach hinten los gehen. Fitness:Verausgaben Sie sich nicht wieder! Konzentration auf die Prioritäten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Man ist spontan und abenteuerlustig Erotische Offensive ist daher OK.

Man ist spontan und abenteuerlustig Erotische Offensive ist daher OK. Beruf: Initiative ist gut, wenn Sie keine übereilten Entscheidungen treffen.

Initiative ist gut, wenn Sie keine übereilten Entscheidungen treffen. Fitness:Nur nicht wieder übertreiben! Einsatz, Sport und Action mit Augenmaß!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Vorsicht vor Strohfeuern! Nicht zündeln, nicht mit Gefühlen spielen!

Vorsicht vor Strohfeuern! Nicht zündeln, nicht mit Gefühlen spielen! Beruf: Gas zu geben ist in konstruktiver Abstimmung mit anderen sinnvoller.

Gas zu geben ist in konstruktiver Abstimmung mit anderen sinnvoller. Fitness:Neuer sportlicher Ehrgeiz? Tun Sie lieber mehr für Ihre Attraktivität!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Heute ist Vorsicht geboten. Streit könnte Beziehungen auch gefährden.

Heute ist Vorsicht geboten. Streit könnte Beziehungen auch gefährden. Beruf: Keine Konfrontationen und schon gar keine impulsiven Entscheidungen!

Keine Konfrontationen und schon gar keine impulsiven Entscheidungen! Fitness:Aufregungen schaden Ihrem Aussehen. Also lieber beizeiten entspannen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lockt das Abenteuer? Flirten Sie ruhig, aber gehen Sie nicht zu weit!

Lockt das Abenteuer? Flirten Sie ruhig, aber gehen Sie nicht zu weit! Beruf: Packen Sie Anstehendes entschlossen an! Nur nicht zu viel auf einmal!

Packen Sie Anstehendes entschlossen an! Nur nicht zu viel auf einmal! Fitness:Kräfte clever einteilen! Es kann mehr auf Sie zukommen als Sie denken.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Trauen Sie sich, mutiger zu werden. Schüchterne haben das Nachsehen.

Trauen Sie sich, mutiger zu werden. Schüchterne haben das Nachsehen. Beruf: Zeigen Sie mehr Initiative! Entschlossenheit erreicht bestimmt mehr.

Zeigen Sie mehr Initiative! Entschlossenheit erreicht bestimmt mehr. Fitness:Viel mehr Kampfgeist! Gut, wenn Sie sich nicht alles gefallen lassen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.