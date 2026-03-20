Diese 5 Übungen sorgen in Rekordzeit für straffe Beine im Sommer

Damit Sie am Strand oder im Freibad eine bald Top-Figur machen, haben wir die ultimative Geheimwaffe für Ihre Beine. Vergessen Sie stundenlanges Training - wir zeigen Ihnen, wie Sie mit nur 5 gezielten Übungen und Zusatzgewichten Ihre Silhouette definieren.

Ja, kalendarisch haben wir erst Frühlingsanfang. Aber Frühling bedeutet, dass der Sommer sehr bald ansteht und die kurzen Kleider schon sehnsuchtsvoll bereit hängen. Doch Ihre Beine sind noch im „Winter-Modus? Keine Sorge! Wer jetzt schon anfängt, kann mit dem richtigen Training für den großen Auftritt am Strand sorgen. Vergessen Sie endloses Cardiotraining: Zusatzgewichte sind das Geheimnis für straffe Konturen und einen Knack-Po.

Hier sind die 5 effektivsten Übungen, die Ihre Beine in Rekordzeit in Topform bringen!

Die besten Übungen für straffe, trainierte Beine

1. Kniebeugen (Squats): Die Wunderwaffe für Oberschenkel & Po

Sie sind der absolute Klassiker und dürfen in keinem Workout fehlen. Mit Kurzhanteln in den Händen wird die Belastung erhöht und der Stoffwechsel so richtig angekurbelt.

So geht’s: Füße schulterbreit aufstellen, Rücken gerade halten und tief in die Hocke gehen, als ob man sich auf einen unsichtbaren Stuhl setzt.

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2. Ausfallschritte (Lunges): Der Turbo für die Rückseite

Nichts formt die Oberschenkelvorder- und -rückseite so effektiv wie Ausfallschritte. Durch die zusätzliche Instabilität mit Gewichten muss der Körper hart arbeiten.

So geht’s: Machen Sie einen großen Schritt nach vorne und senken Sie das hintere Knie kontrolliert Richtung Boden.

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3. Seitliches Beinheben: Straffe Außenseite

Diese Übung ist die Geheimwaffe für die äußere Oberschenkel- und Hüftpartie. Mit einer Manschette am Knöchel oder einer kleinen Hantel auf dem Bein wird der Widerstand perfekt.

So geht’s: Legen Sie sich auf die Seite und heben Sie das obere Bein gestreckt an. Wichtig: Nicht ganz ablegen, um die Spannung zu halten!

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4. Beininnenheben: Das ultimative Adduktoren-Training

Die Oberschenkelinnenseite ist oft eine schwierige Zone zum Trainieren, aber nicht mit dieser Übung.

So geht’s: In Seitenlage das obere Bein angewinkelt vor der Hüfte aufstellen. Das untere Bein bleibt gestreckt und wird kontrolliert angehoben. Ein leichtes Gewicht am Fuß verstärkt das Brennen.

5. Die Beckenbrücke (Glute Bridge): Der Instant-Lift

Diese Übung sorgt für den perfekten Übergang vom hinteren Oberschenkel zum Po. Legen Sie sich für den Extra-Kick eine Hantelscheibe oder Kurzhantel auf die Hüfte.

So geht’s: Auf dem Rücken liegen, Füße aufstellen und das Becken kraftvoll nach oben schieben. Oben kurz halten und den Po fest anspannen.

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Viel Spaß beim Trainieren!