Die aufregendsten neuen Eissalons in Wien 2026: Diese Spots müssen Sie kennen

Die Temperaturen klettern nach oben und das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Die perfekten Bedingungen für eine erfrischende Kugel Eis. Wer seine Stamm-Gelateria liebt, aber in dieser Saison Lust auf neue Geschmacksexplosionen hat, darf sich freuen: Wien ist um einige Eissalons reicher.

Wer bereit ist, kulinarisch etwas Neues auszuprobieren, sollte bei den neuen Eissalon-Eröffnungen Wiens unbedingt vorbeischauen. Von kreativen Sorten mit außergewöhnlichen Zutaten bis hin zu modernen Interpretationen italienischer Gelato-Klassiker: Die Wiener Eisszene überrascht derzeit mit jeder Menge frischer Ideen und spannender Konzepte. Wir haben uns für Sie quer durch die Hauptstadt gekostet und die interessantesten neuen Adressen herausgesucht. Bereit für eine süße Abkühlung?

Vanella

Adresse: Breitensee, 1140 Wien (Penzing)

Der am Alsergrund bereits heiß geliebte Eissalon Vanella expandiert. Auf vielfachen Wunsch der Stammgäste bringt das Familienunternehmen mit italienischen Wurzeln sein geniales Gelato-Konzept nun auch in den 14. Bezirk nach Breitensee. Gründer und Kreativkopf Daniele zaubert hier Kreationen, die komplett ohne Farb- und Konservierungsstoffe oder künstliche Stabilisatoren auskommen.

Das Eis wird täglich frisch und zudem mit weniger Zucker angerührt, für eine unvergleichlich cremige Konsistenz und unverfälschten Geschmack. Neben Evergreens wie Pistazie oder Erdbeere erwarten Sie hier aufregende neue Kombinationen wie "Kokos-Reis-Safran" oder "Marille-Muskateller". Und wer neben Eis noch etwas anderes sucht: Der neue Grätzl-Treffpunkt bietet auch Kaffee aus einer neapolitanischen Privatrösterei, Tramezzini, Aperitifs und Drinks an.

Gelato Carlo

Adresse: Spiegelgasse 23, 1010 Wien (Innere Stadt)

Wer Gelato Carlo vom Hamerlingplatz im 8. Bezirk kennt, weiß um die unglaubliche Qualität dieses Eises. Nun dürfen sich auch Flaneure im 1. Bezirk freuen, denn in der Spiegelgasse 23 eröffnet ein neuer, zweiter Standort.

Die Philosophie bleibt dieselbe: Es werden ausschließlich hochwertige, natürliche Rohstoffe miteinander kombiniert. Daraus entstehen wunderbar experimentelle, saisonale Sorten für echte Feinschmecker. Freuen Sie sich auf extravagante Kreationen wie "La Buffala" (hergestellt aus cremiger Büffelmilch), "Cassata" mit feinem Ricotta und kandierten Früchten oder das erfrischende "Le Cassis" aus französischen schwarzen Ribiseln.

Eis Bazar

Adresse: Praterstraße 12, 1020 Wien (Leopoldstadt)

Direkt im 2. Bezirk hat Farhud Farassati mit dem Eis Bazar eine kleine, aber feine Eismanufaktur eröffnet. Hier wird Gelato nicht einfach nur verkauft, sondern täglich frisch direkt vor Ort hergestellt. Der Fokus liegt auf "handcrafted" Eiscreme, die von unterschiedlichsten Kulturen inspiriert ist.

Zu den absoluten Signature-Sorten gehört das Safran-Eis. Daneben überrascht der Salon mit internationalen Aromen wie schwarzem Sesam, feinem Matcha mit Hafermilch oder erfrischendem Granatapfel-Sorbet. Der Eissalon ist der perfekte Zwischenstopp für alle, die sich auf dem Weg zum Baden an der Donau, zum Flanieren am Donaukanal oder nach einer sommerlichen Radtour auf der Donauinsel noch schnell eine Erfrischung gönnen möchten.

Sreja Ice

Adresse: Operngasse 32, 1040 Wien (Wieden)

Die Wieden darf sich über fantastischen Zuwachs freuen. Die junge Eismanufaktur Sreja Ice, die 2021 von Dajan Srejic gegründet wurde und bereits die Leopoldstadt erobert hat, feierte hier am 10. April die Eröffnung der ersten eigenen Franchise-Filiale. Ein riesiger Erfolg für einen lokalen Handwerksbetrieb, der sich bewusst gegen billige Masse und große Konzerne stellt.

Bei Sreja Ice wird komplett auf künstliche Zusatzstoffe verzichtet. Neben den Klassikern wie Schokolade oder Vanille locken exotische Highlights wie "Ube" oder "Mango Sticky Rice". Wer es traditionell österreichisch mag, kommt bei originellen Sorten wie "Apfelstrudel" oder "Kaiserschmarrn" voll auf seine Kosten.