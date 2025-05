Der Sommerbeginn weckt das Verlangen nach einer eiskalten Erfrischung. Wer denkt da nicht sofort an ein feines, kühles Eis? Doch Vorsicht! Denn manche Eissorten haben es kalorientechnisch ganz schön in sich...

Viele Eissorten lassen annehmen, dass sie zu den leichten Nahrungsmitteln gehören, die problemlos zwischendurch oder als Dessert geschlemmt werden können. Doch leider sind viele Sorten nicht ganz so leicht, wie sie sich anfühlen, wenn sie den Hals hinunterrutschen. Eiscreme kann stark im Kaloriengehalt variieren - abhängig von Zutaten wie Schlagobers, Zucker, Schokolade, Nüssen und Fruchtpürees. Besonders cremige und schokoladige Sorten enthalten in der Regel deutlich mehr Kalorien als Sorbets oder Fruchteis - und so manche Sorten sind ganz schön große Kalorienbomben!

Von welchen Eissorten Sie für eine schlanke Linie lieber die Finger lassen sollten, verraten wir hier.

Diese Eissorten haben am meisten Kalorien

Eissorte Kalorien (pro 100g) Bemerkung Schokoladeneis ca. 215 kcal Hoher Fett- und Zuckergehalt durch Schlagobers und Schokolade Nusseis (z.B. Haselnuss) ca. 220-250 kcal Enthält zusätzlich Nüsse, die mehr Fett und Kalorien enthalten Cookies & Cream ca. 230-270 kcal Kekse + Sahne = hohe Kalorienanzahl Vanilleeis (klassisch) ca. 170-200 kcal Schlagobers und Ei sind recht kalorienreich Erdbeereis (mit Milch) ca. 130-160 kcal Fruchtiger, aber oft mit Zucker und Milch Stracciatella ca. 190-210 kcal Vanillebasis mit Schokosplittern Karamelleis ca. 230-270 kcal Viel Zucker und oft zusätzliche Karamellsoße Fruchtsorbet ca. 90-130 kcal Wasser + Frucht + Zucker, fettarm Zitronensorbet ca. 80-100 kcal Eher leicht, aber enthält oft viel Zucker Frozen Yogurt (natur) ca. 100-130 kcal Weniger Fett, aber oft mit Zucker

Warum sind manche Sorten kalorienreicher?

Hoher Fettanteil: Obers, Milch und Eigelb erhöhen den Kalorienwert. Nuss- und Schokoladeneis enthalten oft viel Fett.

Zuckergehalt: Besonders in Sorten wie Karamell, Cookies oder gesüßten Fruchtsorten.

Zusätze: Keksstücke, Karamellsauce, Schokosplitter & Co. sorgen für Extra-Kalorien.

Tipps um Kalorien zu sparen:

Sorbet oder Frozen Yogurt statt Sahneeis wählen.

Fruchteis mit Wasserbasis statt Milchbasis wählen.

Kleine Portionen - viele Kalorien stecken in der Menge.

Selber machen: Mit weniger Zucker und zusätzlichen Zutaten.

Wer diesen Sommer also seine Kalorienzahl im Blick haben möchte, sollte lieber auf cremige Eissorten verzichten.