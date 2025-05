× Eis vom Vorjahr: Daran erkennen Sie, ob es noch gut ist

Sommer, Sonne, Eiszeit, doch wie sieht’s mit der Eiscreme aus dem letzten Jahr aus? Vielleicht haben Sie beim Aufräumen des Gefrierfachs noch eine angebrochene Packung entdeckt. Jetzt stellt sich die Frage, ob man das Eis noch bedenkenlos essen kann oder ob es ein Fall für die Tonne ist.

Der Sommer steht in den Startlöchern, die Temperaturen steigen und was wäre da erfrischender als ein leckeres Eis? Gut möglich, dass Sie beim Blick in Ihr Gefrierfach eine Packung Eiscreme entdecken, die Sie im vergangenen Jahr gekauft und dann ganz vergessen haben. Doch kann man da bedenkenlos zugreifen oder lauert bereits Gefahr für die Gesundheit?

Kann Eiscreme tatsächlich schlecht werden?

Viele Menschen gehen davon aus, dass tiefgefrorene Lebensmittel unbegrenzt haltbar sind. Doch auch bei Eiscreme gibt es Grenzen, besonders, wenn die Kühlkette nicht eingehalten wurde. Schon kurze Unterbrechungen der Kühlung, zum Beispiel durch eine längere Autofahrt bei hohen Außentemperaturen, können problematisch sein.

© Getty Images ×

Ein deutliches Warnzeichen sind Eiskristalle auf der Oberfläche des Produkts. Diese deuten darauf hin, dass das Eis zwischenzeitlich aufgetaut und anschließend wieder eingefroren wurde. In einem solchen Fall sollten Sie das Eis keinesfalls erneut einfrieren oder verzehren. Aus hygienischer Sicht ist dies riskant, da sich durch das wiederholte Antauen Keime bilden können, die eine Lebensmittelvergiftung verursachen.

Eis zu Hause richtig lagern

Auch bei der Lagerung sollten Sie ein paar Grundregeln beachten. Wenn Sie das Eis regelmäßig aus dem Gefrierfach nehmen, um sich eine Portion zu gönnen, ist es sinnvoll, kleinere Mengen in eine separate Schüssel umzufüllen. So verhindern Sie, dass die gesamte Packung bei jedem Öffnen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist. Achten Sie außerdem darauf, stets sauberes Besteck oder einen Eisportionierer zu verwenden. Auf diese Weise vermeiden Sie die Übertragung von Bakterien und verlängern die Haltbarkeit des Eises zusätzlich.

Wie lange ist Eiscreme wirklich haltbar?

© Getty Images ×

Solange die Kühlkette konsequent eingehalten wurde, müssen Sie sich in den meisten Fällen keine Sorgen machen. Unter optimalen Bedingungen ist Eiscreme mehrere Monate, teilweise sogar über das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus, genießbar. Das MHD stellt dabei lediglich eine Empfehlung des Herstellers dar und bedeutet nicht automatisch, dass das Produkt nach dessen Ablauf ungenießbar ist.

So testen Sie, ob das Eis noch genießbar ist

Dennoch sollten Sie bei älteren Packungen besonders wachsam sein und sich nicht allein auf das Datum verlassen, sondern auch Ihre Sinne nutzen, um die Qualität des Eises zu überprüfen. Eine kleine Geschmacksprobe bringt oft Klarheit. Wenn das Eis wie gewohnt schmeckt und eine cremige Konsistenz hat, steht dem Genuss nichts im Weg. Aber Vorsicht: Ein säuerlicher Geschmack oder eine ungewöhnliche, krümelige Textur bedeuten Alarmstufe Rot – bitte sofort entsorgen!