× Schoko-Fans aufgepasst! Nutella bekommt eine NEUE Sorte

Seit Jahrzehnten bleibt Nutella seinem Kultgeschmack treu – doch jetzt wagt sich die beliebte Creme auf neues Terrain. Was sich hinter der Innovation versteckt, warum sie nicht überall erhältlich ist und was Ferrero sonst noch plant, erfahren Sie hier.

Seit über 60 Jahren gibt es Nutella in einer festen Geschmackskombi: Haselnuss, Kakao, Zucker, fertig. Jetzt bricht Ferrero mit der Tradition – und bringt zum ersten Mal überhaupt eine neue Sorte auf den Markt: Nutella Peanut. Ja, genau: Erdnuss zieht ein ins Nutella-Glas.

Nutella wird nussiger – aber anders als gedacht

Keine Panik: Das Original bleibt, wo es ist. Laut Ferrero ist die neue Sorte keine klassische Erdnussbutter, sondern ein Mix aus dem bekannten Nutella-Geschmack – ergänzt durch geröstete Erdnüsse, die für ein intensives Aroma sorgen sollen. Cremig bleibt es trotzdem.

Kleiner Dämpfer für europäische Nutella-Fans: „Nutella Peanut“ wird vorerst ausschließlich in den USA verkauft. Wer also unbedingt probieren will, muss entweder geduldig sein – oder Bekannte in Übersee aktivieren. Der Launch ist für Frühjahr 2026 geplant.

Was steckt dahinter?

Ferrero will mit dem neuen Geschmack weiter auf dem US-Markt wachsen – dort gehören Erdnussbutter und Co. schließlich zum Frühstück wie Kaffee oder Cornflakes. Die neue Sorte soll den amerikanischen Gaumen treffen, ohne den Markenkern zu verwässern. Eine Ergänzung, kein Ersatz. Auch bei Ferrero Rocher tut sich was: Ab September 2025 landen dort neue Schokoladentafeln im Regal – außen knackig, innen weich, typisch Rocher eben.

Nutella Peanut klingt nach einer dieser Sorten, die man entweder liebt oder gar nicht braucht – aber ausprobieren wollen wir sie alle. Ob und wann die Sorte nach dem Launch nach Europa überschwappen wird, ist leider noch nicht bekannt. Aber Appetit macht allein schon die Idee.