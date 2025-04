Tradition unter Druck: Zahlreiche Gasthäuser stehen leer oder zum Verkauf

Die Wirtshausszene rund um Attersee und Mondsee steckt in einer Krise. Immer mehr Betriebe schließen – auch Traditionshäuser sind betroffen.

In der Tourismusregion zwischen Attersee und Mondsee sind immer mehr Gasthäuser verwaist. Rund um den Mondsee stehen derzeit drei Betriebe leer oder zum Verkauf, darunter teils traditionsreiche Häuser. Auch am Attersee zeigt sich ein ähnliches Bild: In Schörfling etwa steht der Hofwirt – zentral gelegen und früher ein beliebter Treffpunkt – leer. Onlineplattformen wie Tripadvisor listen das Haus zwar noch, doch Betrieb gibt es aktuell keinen. Die Gründe für den Rückzug aus der Gastronomie sind vielfältig: Fachkräftemangel, hohe Betriebskosten, fehlende Nachfolge und nicht zuletzt die Auswirkungen der Pandemie haben viele Wirte zur Aufgabe gezwungen. Dabei sind es gerade diese Wirtshäuser, die das gesellschaftliche Leben im ländlichen Raum prägen. Tourismusverbände und Gemeinden sind nun gefordert, Lösungen zu finden, damit regionale Gastfreundschaft nicht zur Mangelware wird.

