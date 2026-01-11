Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Karl Habsburg
© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Polit-Streit

"Inzucht": FPÖ attackiert Habsburg

11.01.26, 18:05
Teilen

Karl Habsburg hat anlässlich seines 65. Geburtstags Europa zu mehr Verantwortung aufgerufen, die FPÖ-Fraktion in Europa scharf attackiert - und umgehend eine heftige blaue Retourkutsche kassiert. 

Habsburg nannte Teile der EU-Fraktion Patrioten für Europa "fünfte Kolonne Moskaus".

"Brutale Nationalisten" 

Bei der Fraktion im EU-Parlament handle es sich "nicht um Patrioten, sondern um teils brutale Nationalisten", erklärte Habsburg in einer Rede in der Fuchs-Villa in Wien-Penzing. "Und sie sind schon gar nicht für Europa. Das Konzept dieser Parteien beruht auf einer de facto Rückabwicklung der europäischen Einigung auf eine reine Zusammenarbeit der Regierungen, ohne gemeinschaftliche Institutionen."

Karl Habsburg
© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Karl Habsburg
© TZOE/Moni Fellner

"Mit Putin verbunden"

Viele in der Fraktion vereinten Parteien seien zudem "in irgendeiner Form mit Putin verbunden". "Sie sind die neue fünfte Kolonne Moskaus (die alte aus der kommunistischen Zeit existiert auch noch) und begehen damit doppelten Hochverrat: am eigenen Land und an Europa."

Leo Lugner

Leo Lugner, Pressesprecher der Wiener FPÖ

© APA/HELMUT FOHRINGER

Blaue Reaktion

Das blaue Lager ließ das nicht unkommentiert und holte zum heftigen Rundumschlag gegen Karl Habsburg aus. FPÖ-Politiker Leo Lugner meldete sich auf X (vormals Twitter) und lederte mit einer "Inzucht"-Attacke gegen Karl Habsburg.

© x/screenshot

Er schrieb: "Ob die jahrhundertelange Inzucht seines autokratischen Erbzirkels der Grund für diese wirren Beleidigungen der stärksten demokratischen Kraft in unserem Land ist?"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden