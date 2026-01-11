"Inzucht": FPÖ attackiert Habsburg

Karl Habsburg hat anlässlich seines 65. Geburtstags Europa zu mehr Verantwortung aufgerufen, die FPÖ-Fraktion in Europa scharf attackiert - und umgehend eine heftige blaue Retourkutsche kassiert.

Habsburg nannte Teile der EU-Fraktion Patrioten für Europa "fünfte Kolonne Moskaus".

"Brutale Nationalisten"

Bei der Fraktion im EU-Parlament handle es sich "nicht um Patrioten, sondern um teils brutale Nationalisten", erklärte Habsburg in einer Rede in der Fuchs-Villa in Wien-Penzing. "Und sie sind schon gar nicht für Europa. Das Konzept dieser Parteien beruht auf einer de facto Rückabwicklung der europäischen Einigung auf eine reine Zusammenarbeit der Regierungen, ohne gemeinschaftliche Institutionen."

"Mit Putin verbunden"

Viele in der Fraktion vereinten Parteien seien zudem "in irgendeiner Form mit Putin verbunden". "Sie sind die neue fünfte Kolonne Moskaus (die alte aus der kommunistischen Zeit existiert auch noch) und begehen damit doppelten Hochverrat: am eigenen Land und an Europa."

Blaue Reaktion

Das blaue Lager ließ das nicht unkommentiert und holte zum heftigen Rundumschlag gegen Karl Habsburg aus. FPÖ-Politiker Leo Lugner meldete sich auf X (vormals Twitter) und lederte mit einer "Inzucht"-Attacke gegen Karl Habsburg.

Er schrieb: "Ob die jahrhundertelange Inzucht seines autokratischen Erbzirkels der Grund für diese wirren Beleidigungen der stärksten demokratischen Kraft in unserem Land ist?"