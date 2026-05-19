Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Frau stirbt nach Sturz in Kanalschacht in New York
© Getty

Manhattan

Frau stirbt nach Sturz in Kanalschacht in New York

19.05.26, 21:09
Teilen

In New York ist eine Frau nach einem Sturz in einen offenen Kanal gestorben. 

Die 56-Jährige hatte ihr Auto nach Polizeiangaben vom Dienstag an einer belebten Straße in Manhattan geparkt. Als sie aus ihrem Mercedes ausstieg, stürzte sie in den unbedeckten Kanalschacht und fiel mehr als drei Meter tief. Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos im Kanal auf. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt.

"Bisher gab es keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher. Der Kanaldeckel wurde nach Angaben des Senders ABC wenige Meter von dem Unglücksort entfernt gefunden. Unklar ist, wer ihn entfernt hatte. Auf der Straße gab es keine Bauarbeiten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen