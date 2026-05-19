Frau stirbt nach Sturz in Kanalschacht in New York

In New York ist eine Frau nach einem Sturz in einen offenen Kanal gestorben.

Die 56-Jährige hatte ihr Auto nach Polizeiangaben vom Dienstag an einer belebten Straße in Manhattan geparkt. Als sie aus ihrem Mercedes ausstieg, stürzte sie in den unbedeckten Kanalschacht und fiel mehr als drei Meter tief. Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos im Kanal auf. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt.

"Bisher gab es keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher. Der Kanaldeckel wurde nach Angaben des Senders ABC wenige Meter von dem Unglücksort entfernt gefunden. Unklar ist, wer ihn entfernt hatte. Auf der Straße gab es keine Bauarbeiten.