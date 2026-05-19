Putin droht NATO-Land offen mit Vergeltung

Der russische Geheimdienst droht Lettland nach heftigen Drohnenangriffen auf Moskau mit Vergeltung. Russland wirft dem Nato-Land vor, die Ukraine bei den Attacken aktiv zu unterstützen.

Nach heftigen Drohnenangriffen tief im russischen Hinterland und direkt in Moskau droht Russland einem Nato-Mitglied jetzt ganz offen. Der russische Auslandsgeheimdienst SWR warnt Lettland öffentlich und erklärt, dass die Koordinaten der lettischen Entscheidungszentren bekannt seien. Die Nato-Mitgliedschaft werde das Land nicht vor einer gerechten Vergeltung schützen. Der Geheimdienst behauptet, Lettland lasse Drohnenstarts von eigenem Territorium zu und auf Militärbasen seien bereits ukrainische Einheiten stationiert. Lettlands Präsident Edgars Rinkēvičs weist diese Vorwürfe scharf zurück und spricht von Lügen über eine angebliche Nutzung des Luftraums. Österreich beobachtet die zunehmenden Spannungen an der Nato-Ostgrenze genau.

Schwere Drohnenabstürze sorgen für Angst

Zuvor kam es bereits zu gefährlichen Zwischenfällen, als mehrere unbemannte Flugobjekte in den Luftraum des EU- und Nato-Staates eindrangen. Mindestens zwei Drohnen stürzten auf lettischem Staatsgebiet ab, eine davon unweit einer Ölanlage in der Stadt Rēzekne. Die Armee aktivierte die Luftabwehr und warnte die Bevölkerung via SMS. Spätere Untersuchungen zeigten, dass es sich um ukrainische Drohnen handelte. Laut Angaben der Ukraine wurden diese von Russland durch gezielte Störsignale vom Kurs abgebracht. Außenminister Andrij Sybiha betont, Russland habe die Flugobjekte absichtlich in Richtung des Nachbarlandes umgeleitet.

Drohnen-Krise stürzt Regierung in Chaos

Die Vorfälle blieben für das Land nicht ohne politische Folgen und lösten eine schwere Krise aus. Verteidigungsminister Andris Spruds trat nach Vorwürfen über Versäumnisse bei der Abwehr zurück. In der Folge zerbrach die gesamte Koalition von Premierministerin Evika Siliņa. Mit dem Rücktritt der Regierungschefin trat gemäß der Verfassung automatisch die gesamte Regierung zurück.