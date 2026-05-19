Banksy-Werk soll Millionen bei Luxus-Auktion bringen

Ein bislang nie öffentlich gezeigtes Werk des berühmten Street-Art-Künstlers Banksy könnte schon bald für eine Rekordsumme versteigert werden. In New York soll ein seltenes Bild des geheimnisvollen Briten unter den Hammer kommen. Experten rechnen mit einem Erlös in Millionenhöhe.

Die Versteigerung ist für den 20. Mai in der Filiale von Tiffany & Co. an der New Yorker Fifth Avenue geplant. Organisiert wird das exklusive Event vom Auktionshaus Fair Warning, hinter dem Kunsthändler Loïc Gouzer steht. Erwartet werden wohlhabende Sammler aus aller Welt.

Bis zu 15 Millionen Euro erwartet

Das Werk trägt den Titel „Girl and Balloon on Found Landscape“ und stammt aus dem Jahr 2012. Schätzungen zufolge könnte es bei der Auktion bis zu 18 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 15 Millionen Euro, erzielen.

Damit würde das Werk schon jetzt zu den wertvollsten Banksy-Arbeiten überhaupt zählen.

Banksys berühmtestes Motiv neu interpretiert

Besonders bemerkenswert: Das Kunstwerk verbindet zwei bekannte Elemente aus Banksys Schaffen. Einerseits greift es das ikonische Motiv „Girl with Balloon“ auf – jenes Mädchen, das nach einem roten Herzballon greift. Andererseits enthält das Bild Anspielungen auf Banksys eher seltene „Crude Oils“-Reihe.

Das „Girl with Balloon“-Motiv tauchte erstmals Anfang der 2000er-Jahre als Graffiti in London auf und entwickelte sich rasch zu einem der bekanntesten Street-Art-Bilder weltweit. In Großbritannien wurde es später sogar zum beliebtesten Kunstwerk des Landes gewählt.

Banksys Schredder sorgte weltweit für Schlagzeilen

International berühmt wurde das Motiv spätestens im Jahr 2018, als ein Banksy-Bild direkt nach einer Auktion für einen spektakulären Moment sorgte: Kurz nach dem Zuschlag setzte sich ein versteckter Mechanismus im Bilderrahmen in Bewegung und zerstörte das Werk teilweise vor den Augen der Gäste.

Die Aktion machte weltweit Schlagzeilen. Das halb geschredderte Kunstwerk wurde später unter dem neuen Namen „Love is in the Bin“ erneut verkauft, für rund 25 Millionen Dollar.

Bis heute bleibt offen, wer sich tatsächlich hinter dem Künstlernamen Banksy verbirgt.