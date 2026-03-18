Banksy enttarnt? Neue Spur da – doch keiner will die Wahrheit!

Seit Jahrzehnten ein Mysterium – jetzt könnte das Geheimnis gelüftet sein: Eine neue Recherche bringt frischen Wirbel um die Identität von Banksy. Doch viele fragen sich: Will man das überhaupt wissen?

Der britische Streetart-Künstler Banksy sorgt seit mehr als zwei Jahrzehnten weltweit für Schlagzeilen. Seine Werke erzielen Millionenpreise. Seine Identität bleibt dabei eines der größten Rätsel der Kunstszene. Immer wieder tauchen neue Hinweise und Namen auf, doch bestätigt wurde bisher nichts.

Banksys Anonymität sei sein Kunstwerk

Für Experten ist genau das Teil des Erfolgs. „Banksys Anonymität ist sein größtes Kunstwerk“, sagte der Kunsthistoriker Ulrich Blanché von der Universität Heidelberg der dpa. „Dazu gehört, dass er nur das Werk, nicht die Person promotet. Wir alle waren Teil dieser Schnitzeljagd.“

Auch neue Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters ändern daran wenig – das Rätsel bleibt bestehen. Schon seit Jahren kursiert ein konkreter Verdacht. Bereits 2008 hatte die „Mail on Sunday“ einen Namen ins Spiel gebracht – und auch jetzt taucht er wieder auf. In Kunstkreisen wurde diese Theorie laut Experten nie ernsthaft angezweifelt.

Gefahr für Banksys Leben?

Doch eine endgültige Enthüllung könnte drastische Folgen haben. „Wenn Banksys Wohnort, seine Frau und Kinder von Paparazzi an die Öffentlichkeit vor Kameras gezerrt werden, werden sein Leben und seine Arbeit sehr schwierig.“

Die große Frage bleibt: Muss man wirklich wissen, wer hinter der Kunst steckt?

Kunst statt Person

Für viele steht fest: Die Identität ist zweitrangig. „Auch dann bliebe ein umfassendes, vielgesichtiges Werk von 30 Jahren, das unsere Zeit prägte und widerspiegelt.“ Banksy selbst stellt die Kunst in den Mittelpunkt – nicht die Person dahinter.

Legendäre Aktionen weltweit

Immer wieder sorgt der Künstler für spektakuläre Momente. Besonders ikonisch: Als sich sein Werk „Girl with Balloon“ nach einer Auktion plötzlich selbst schredderte. „Banksy ist ein Popstar ohne musikalisches Werk“, so Blanché.

Das "Love is in the Bin" des britischen Künstlers Banksy während einer Pressevorschau im Auktionshaus Sotheby's am 12. Oktober 2018 in London, Vereinigtes Königreich. © getty

In sozialen Medien folgen Millionen Menschen seinen Arbeiten. Seine Werke ziehen Touristen aus aller Welt an – oft entstehen lange Schlangen für ein einziges Foto. Gleichzeitig sorgt Banksy immer wieder mit politischen Botschaften für Diskussionen – zuletzt mit einem Werk am Londoner Justizzentrum.

Rätsel bleibt Teil des Mythos

Ob die Identität jemals endgültig bestätigt wird, ist unklar. Sicher ist nur: Das Geheimnis ist ein Teil des Phänomens Banksy – und vielleicht genau der Grund, warum die Faszination nie abreißt.