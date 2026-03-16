Brandschutzmängel zwingen Kulturzentrum zum Schließen

In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist heute das Kulturzentrum vorübergehend geschlossen worden: Bei einer Begehung wurden brandschutztechnische Mängel festgestellt. Betroffen ist unter anderem die Sonderschule.

Das Kulturzentrum ist wegen gravierender Brandschutzmängel gesperrt – und 33 Kinder in fünf Klassen mussten kurzfristig umquartiert werden! Bei einer Routine-Begehung vergangene Woche wurden die Mängel entdeckt. Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) handelte sofort: Seit Montag ist das Haus dicht. Betroffen sind neben der Sonderschule auch Musikkapellen, die Bücherei, das Kindertheater und das Flüchtlingsnetzwerk.

Schulkinder anderweitig untergebracht

Die 33 Schulkinder wurden notfallmäßig im Pflege- und Förderzentrum untergebracht. Reicht das nicht, droht eine Containerschule! Das Kindertheater ist bereits in einer Nachbargemeinde untergekommen.Der weitere Fahrplan Am Donnerstag kommt nun ein externer Gutachter – gemeinsam mit Feuerwehr und Rauchfangkehrer. Danach folgt noch eine Prüfung des Brandanstrichs. Erst dann fällt die Entscheidung: Wann öffnet das 1976 eröffnete Kulturzentrum wieder seine Tore?