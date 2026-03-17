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Kristallschädel-Schau in der Amethyst Welt Maissau
© KULTUR KONJUNKTUR

Ab 21. März

Kristallschädel-Schau in der Amethyst Welt Maissau

17.03.26, 10:11
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Ab 21. März 2026 widmet sich der Ausflugs- und Ausstellungsstandort Amethyst Welt Maissau in Niederösterreich dem archäologischen Mysterium der Kristallschädel.Gezeigt wird die weltweit bislang umfassendste Kristallschädel-Schau.  

Sie wurden in Kulturkreisen rund um den Globus entdeckt, sind kunstvoll aus Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst und anderen Mineralien gearbeitet – vollkommen symmetrisch und oft ohne erkennbare Werkzeugspuren. Noch rätselhafter als ihre Herstellung teils vor hunderten Jahren ist jedoch die Funktion, die diese symbolbeladenen Artefakte für frühere Kulturen hatten: Überlieferungen zufolge glaubte
man, sie könnten uraltes Wissen der Ahnen speichern und kosmische Energie bündeln. Ob im tibetischen oder im mesoamerikanischen Raum, Kristallschädel sollen u.a. bei kultischen Riten verwendet worden sein. Mythos, Spiritualität und Kulturwissenschaft treffen bei diesem geheimnisumwobenen Thema aufeinander – und stoßen an die Grenzen unseres Verstehens.  

Es geht um nichts weniger als das Schicksal der Menschheit

Kristallschädel-Schau in der Amethyst Welt Maissau
© KULTUR KONJUNKTUR

In den 70-er Jahren soll die Legende der 13 Kristallschädel der Maya entstanden sein 13 sprechende Kristallschädel mit einer beweglichen Kinnlade sollen von einer geheimen Zivilisation hinterlassen worden sein, die über machtvolles Wissen verfügt haben.  Diese Schädel sollen in der Lage sein, die Zukunft der Menschheit zu sehen und zu beeinflussen. Wenn alle Schädel eines Tages vereint werden, soll das Schicksal der Erde entweder durch Rettung oder Zerstörung besiegelt werden.

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