Gärtner ruft "Heil Hitler" und droht mit Motorsäge

Im Zuge eines eskalierten Streits mit mehreren Personen bei einer Tankstelle in Wien-Döbling in der Nacht auf Samstag hat ein 40-Jähriger eine Motorsäge ausgepackt.

Der Mann, laut eigenen Angaben Gärtner, hatte zuvor "Heil Hitler" gerufen und verhielt sich weiter aggressiv. Als sich die Stimmung immer mehr aufheizte, nahm er schließlich die Motorsäge aus dem Kofferraum seines Pkw und drohte einer Person aus der Gruppe, wie die Landespolizeidirektion am Samstag berichtete.

Die Säge sei dabei jedoch nicht eingeschaltet gewesen, erklärte ein Polizeisprecher auf APA-Nachfrage. Kräfte des Stadtpolizeikommandos Döbling nahmen den Österreicher gegen 1.15 Uhr noch vor Ort in der Heiligenstädter Straße vorläufig fest. Die Motorsäge wurde im Kofferraum seines Autos sichergestellt. Da der Tatverdächtige eine Alkoholisierung von über zwei Promille aufwies, wurde ihm auch der Führerschein vorläufig abgenommen. Der 40-Jährige wurde nach dem Verbotsgesetz und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung auf freiem Fuß angezeigt. Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange.