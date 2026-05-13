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Anthony Gordon
© Getty

Transferfenster

FC Bayern: DIESER Star soll unbedingt kommen

Von
13.05.26, 07:58
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Nach dem Halbfinal-Aus gegen Paris Saint-Germain richtet der FC Bayern den Blick nach vorne. Die Münchner planen für die kommende Saison den Angriff auf die Champions League mit neuem Personal. 

Gegenwärtig analysiert der deutsche Rekordmeister noch das Ausscheiden der vergangenen Woche, doch die Kaderplanung für den Sommer läuft bereits auf Hochtouren.

Dabei herrscht bei den Bossen Einigkeit darüber, dass ein Top-Neuzugang für die Offensive oberste Priorität genießt. Ganz oben auf der Liste steht der 25-jährige  Anthony Gordon  von Newcastle United. Auch Klub-Patron Uli Hoeneß soll den Transfer des Engländers intern massiv forcieren,. wie die deutsche Bild berichtet. 

Anthony Gordon
© Getty

Fokus auf Anthony Gordon

Die Personalie Gordon ist der entscheidende Faktor für die gesamte Sommertransferperiode des Deutschen Meisters. Von der Höhe der Ablöse für den Flügelstürmer hängen alle weiteren Deals ab, die die Münchner tätigen wollen. Aktuell gibt es jedoch noch eine große finanzielle Differenz zwischen den Vereinen.

Anthony Gordon
© Getty

Harte Verhandlungen erwartet

Newcastle United fordert für den Star derzeit eine Ablösesumme von 92 Millionen Euro. Für die Bayern-Bosse ist dieser Betrag deutlich zu hoch, sie werden diese Summe definitiv nicht bezahlen. In den kommenden Wochen wird daher viel Verhandlungsgeschick nötig sein, um eine Einigung zu erzielen.

Analyse nach Halbfinal Aus

Bevor die ersten Vollzugsmeldungen erwartet werden, muss der Verein die Baustellen innerhalb des Kaders genau identifizieren. Das Ziel ist klar definiert: In der nächsten Saison möchte man wieder voll angreifen und die Fehler der vergangenen Woche hinter sich lassen.

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