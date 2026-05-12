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© getty/Symbolbild

"Weil i di mog"

Schlager-Legende von Kult-Band ist tot

Von
12.05.26, 09:26
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Die Schlager-Welt trauert um eine ihrer prägendsten Stimmen: Peter Volkmann, Gründer und ehemaliger Leadsänger der Schlager-Band Relax, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. 

Die traurige Nachricht wurde von seiner Familie gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Volkmann prägte vor allem in den 1980er-Jahren den Sound von Relax und führte die Band zu großen Erfolgen.

In Österreich ist die Band besonders durch ihren Mega-Hit „Weil I di mog“ unvergessen, der hierzulande sogar die Spitzenposition der Charts eroberte.

Große Erfolge in Österreich

Die Band Relax gehörte in den Achtzigern zu den absoluten Stammgästen in der „ZDF-Hitparade“. Während ihr bekanntester Song „Weil I di mog“ in Deutschland Platz sechs erreichte, stürmte er in Österreich bis ganz nach oben auf Platz eins. Auch Hits wie „Marie“, „Oh Rosita“ oder „Ja mei! (Des derf doch net sei)“ sicherten der Gruppe einen festen Platz in den Hitparaden. Die Band verabschiedete sich auf Facebook mit emotionalen Worten: „Leider hat unser ehemaliger langjähriger Leadsänger Peter Volkmann nun seine Bühne des Lebens verlassen.“

Keine Chance für Comeback

Wie die aktuelle Besetzung der Band, bestehend aus Claus, Sascha und Patrick, mitteilte, gab es in der Vergangenheit zwar Visionen für eine Rückkehr in alter Formation, doch gesundheitliche Rückschläge machten diese Pläne zunichte. „Es gab Gespräche, es gab Pläne, es gab Visionen ... doch leider ist es nicht zu einem Comeback mit Peter gekommen“, so die Bandmitglieder. Volkmann musste aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung bereits früher immer wieder Pausen einlegen.

Abschied von Wegbegleitern

Auch Schlager-Kollegin Nicki (59) fand rührende Worte für den Verstorbenen. Sie erinnerte sich an unzählige gemeinsame Auftritte und beschrieb Volkmann als stets netten Kollegen. In Anlehnung an seinen größten Erfolg schrieb sie: „Peter, jetzt bist im Himme und i werd oft an di denken, ‚Weil i di mog’.“ Die Band Relax betonte abschließend, dass Volkmann trotz seines Todes immer ein Teil der Gruppe bleiben werde.

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