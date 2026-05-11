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Helene Fischer nimmt ihre Familie mit auf Tour
© ORF

Mit Kids unterwegs

Helene Fischer nimmt ihre Familie mit auf Tour

11.05.26, 15:59
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"Alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben" - die Schlager-Queen bringt ihre Kids auch nach Österreich mit.

Helene Fischer (41) wird auf ihrer anstehenden Stadiontour, die sie am 11. Juli ins Ernst-Happel-Stadion in Wien führt, von ihrer Familie begleitet. "Ich werde alle mitnehmen", sagte die Schlagersängerin dem deutschen privaten Radiosender Hit Radio FFH. "Denn alle sollen so ein bisschen was vom Kuchen abhaben und es ist auch tatsächlich einfach für uns alle irgendwie entspannter und leichter, wenn alle dabei sind und wir nicht diese große Trennung haben."

Helene Fischer nimmt ihre Familie mit auf Tour
© zeidler

Wenn sie ansonsten nach jedem Konzert nach Hause fahren müsse, reiße sie das raus, sagte die Sängerin. "Das würde auch vielleicht den Kindern oder meiner Familie schwerfallen. Also kommen alle mit und wir sind alle gemeinsam auf Tour." Die zweifache Mama sagte, sie habe großen Respekt davor, alles unter einen Hut zu bringen. Aber sie freue sich auch "auf die andere Rolle, auf die Person, die endlich wieder auf der Bühne steht, in meinem Element."

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