DIESE Bedingungen stellt Harry für Meghans Rückkehr nach England

Prinz Harry kehrt im Juli nach England zurück, doch der Haussegen bei den Royals hängt bereits vor der Landung schief. Der Grund: Eine Liste mit Forderungen im Namen von Herzogin Meghan, die im Palast für massive Empörung sorgt. Harry versucht verzweifelt, seine Frau vor Kritik zu schützen.

Prinz Harry bereitet sich aktuell auf seine Rückkehr in die Heimat vor. Im Juli 2026 wird der 41-Jährige in England erwartet, um an einem Countdown-Event für die Invictus Games Birmingham 2027 sowie an den WellChild Awards teilzunehmen. Während Fans gespannt auf den Besuch blicken, sorgt eine vorab übermittelte Liste mit Bedingungen für dicke Luft hinter den Palastmauern. Harry soll diese Forderungen im Namen seiner Ehefrau Meghan gestellt haben, was bei hochrangigen Familienmitgliedern auf wenig Gegenliebe stößt.

Forderungen für Herzogin Meghan

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Der Herzog von Sussex begründet diesen Schritt mit den negativen Erfahrungen aus der Vergangenheit. Laut Insider-Berichten möchte er verhindern, dass Meghan bei ihrem möglichen Besuch erneut verurteilt wird. Eine Quelle erklärte, dass Harry keine andere Wahl sehe, basierend darauf, wie schlecht die Dinge bei früheren Besuchen gelaufen seien. Er fordere lediglich, dass seine Frau mit grundlegendem Respekt behandelt und nicht von vornherein als Schuldige für familiäre Spannungen dargestellt werde.

Empörung hinter Palastmauern

Prinz Harry mit Meghan, Archie und Lilibet © ALEXI LUBOMIRSKI

Die Reaktion der königlichen Familie fällt jedoch alles andere als verständnisvoll aus. Hochrangige Mitglieder seien entsetzt darüber, dass Harry es wage, vor seinem Besuch solche Bedingungen zu diktieren. Kritiker im Palast bemängeln, dass sich erneut alles um Meghan drehe und sie eine Sonderbehandlung verlange. Dieser Vorstoß habe bereits jetzt einen negativen Eindruck hinterlassen und die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschlechtert.

Spagat zwischen den Fronten

Prinz Harry, König Charles © Getty Images

Für Harry bedeutet diese Situation einen riskanten Balanceakt. Einerseits fühlt er sich verpflichtet, seine Frau vor öffentlicher und familiärer Verurteilung zu schützen, andererseits möchte er die Beziehung zu seinem Vater, König Charles, nicht noch weiter belasten. Dieser Spagat zwischen den Fronten erweist sich als äußerst schwierig, da seine aktuellen Forderungen die Wogen keineswegs geglättet haben. Ob Meghan ihn im Juli tatsächlich begleiten wird, bleibt angesichts dieser Turbulenzen weiterhin unklar.