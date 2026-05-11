Zwischen Ski-Urlaub und Elite-Schule: Der teure Lifestyle von Prinz William im Check

Prinz William steht unter Beobachtung: Neue Berichte geben seltene Einblicke in die privaten Finanzen des britischen Thronfolgers. Trotz eines Millionenerbes und hoher Gewinne aus seinem Landgut muss auch der künftige König genau kalkulieren, um seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.

Die privaten Finanzen der Royal Family gelten normalerweise als streng gehütetes Geheimnis, doch ein aktueller Bericht sorgt nun für Gesprächsstoff. Der Prince of Wales zahlt demnach eine Einkommenssteuer von stolzen sieben Millionen Pfund. Damit gehört William zu den Top-Steuerzahlern Großbritanniens, während er gleichzeitig die Kosten für sieben Anwesen, teure Privatschulen und exklusive Reisen decken muss. Ein Großteil seines Einkommens stammt aus dem Herzogtum Cornwall, das im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Gewinn von 22,9 Millionen Pfund erwirtschaftete.

Reichtum durch das Herzogtum

Prinz William und König Charles © Getty

Experten wie der Royal-Autor Norman Baker kritisieren, dass William im Gegensatz zu seinem Vater Charles weniger transparent mit seinen Steuerzahlungen umgeht. William hat den Vorstand des Herzogtums zudem mit Investmentbankern und Immobilienentwicklern neu besetzt. Dies deutet laut Baker darauf hin, dass die Gewinnmaximierung für den Prinzen oberste Priorität hat. Das Vermögen dient unter anderem der Instandhaltung seines Portfolios aus sieben Häusern sowie persönlichen Ausgaben für Kleidung und Reisen, die nicht über das offizielle Budget abgerechnet werden können.

Teure Hobbys und Reisen

Prinz William und Prinzessin Kate © Instagram

Dass William einen exklusiven Geschmack hat, zeigt sich bei den Urlaubszielen der Familie. In Courchevel, dem „Saint Tropez der Alpen“, wurden William und Kate in Restaurants gesichtet, in denen selbst ein einfacher Toast stolze 85 Euro kostet. Auch Sommerurlaube auf einer 20-Millionen-Pfund-Yacht in Griechenland oder Aufenthalte in Villen auf der Karibikinsel Mustique für 27.000 Pfund pro Woche gehören zum Standard. Dazu kommen die Schulgebühren für George, Charlotte und Louis, die sich pro Jahr auf hohe fünfstellige Beträge summieren – Tendenz steigend.

Prinz William liebt Motorräder © Getty

Leidenschaft für schnelle Motoren

© Apple TV / The Reluctant Traveler with Eugene Levy

Neben Immobilien und Reisen fließt das Geld auch in Williams Fuhrpark. Der Prinz ist als Fan von Motorrädern bekannt und besaß unter anderem eine Ducati Hypermotard im Wert von etwa 14.000 Pfund. In jüngster Zeit wurde er zudem auf einem elektrischen Scooter im Wert von 6.000 Dollar auf dem Gelände von Schloss Windsor gesichtet. Auch wenn er das Motorradfahren offiziell reduziert hat, bleibt sein privater Fuhrpark ein kostspieliges Hobby. Die Veröffentlichung dieser Zahlen erhöht nun den öffentlichen Druck auf den Thronfolger, künftig wieder mehr Transparenz walten zu lassen.