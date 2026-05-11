Superheiß! Jennifer Lopez begeistert im feurigen Rot

Achtung, heiß! Beim neuesten Red-Carpet-Auftritt von Jennifer Lopez dürften Fans glatt ins Schwitzen geraten. In einem feuerroten Dress zog J.Lo beim Netflix-Event in Los Angeles alle Blicke auf sich – und sah dabei heißer aus denn je.

Was für ein Auftritt! Jennifer Lopez zog gestern Abend beim Red Carpet von "The Roast of Kevin Hart" in Los Angeles alle Blicke auf sich – und bewies einmal mehr, warum sie mit 56 Jahren noch immer zu den schönsten Frauen der Welt zählt.

Jennifer Lopez heiß in Rot

Für das Event setzte J.Lo auf pure Sexyness: Die Sängerin erschien in einem roten, hautengen Kleid, das ihre schmale Silhouette perfekt in Szene setzte. Besonders raffiniert war das Detail an der Taille, das dem Look eine elegante Dramatik verlieh. Ein hoher Beinschlitz sorgte zusätzlich für einen ultra-sexy Auftritt und ließ ihre endlos langen Beine und Kurven perfekt zur Geltung kommen.

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Auch bei den Accessoires blieb Jennifer Lopez ihrer glamourösen Linie treu. Zu dem Dress kombinierte sie eine rote Chanel-Bag Ton in Ton, dazu elegante beige Heels und goldene Sonnenbrillen, die dem Outfit einen luxuriösen Retro-Touch verliehen.

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Beauty-technisch zeigte sich die Sängerin ebenfalls in Topform: Ihre extra lange Mähne trug sie offen in soften Wellen – ihre Haare reichten dabei fast bis zur Hüfte. Dazu ein frisches, strahlendes Make-up, bronzene Haut und der berühmte J.Lo-Glow, der sie unglaublich jugendlich wirken ließ.

Fans sind sich einig: Jennifer Lopez sieht besser aus denn je.