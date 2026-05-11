ESC-Moderatorin Victoria Swarovski: "An der ein oder anderen Stelle wird es lustig"

Victoria Swarovski moderiert dieses Jahr den 70. Eurovision Song Contest in Wien. Vor ihrem großen Auftritt am Samstag, den 16. Mai verrät die hübsche Tirolerin dem Reisemagazin Condé Nast Traveller ihre Vorbereitungen und Must-see-Tipps für die österreichische Hauptstadt.

Diese Woche verwandelt der 70. Eurovision Song Contest 2026 Wien in eine glitzernde Bühne voller Emotionen, Drama und großer Gefühle. Mittendrin: Victoria Swarovski. Gemeinsam mit Michael Ostrowski steht sie beim Mega-Event vor einem Millionenpublikum auf der Bühne.

Seit einigen Wochen pendelt Swarovski zwischen Wien und Köln, wo sie jeden Freitag als Moderatorin von „Let’s Dance“ live vor der Kamera steht. Auf Instagram zeigt sich Swarovski mitten in den Vorbereitungen auf die wohl größte Live-Moderation ihrer Karriere – und wirkt dabei überraschend gelassen.

Im Interview mit Condé Nast Traveller Germany spricht die 32-Jährige jetzt offen über Lampenfieber, Kritik, ihren berühmten Nachnamen und verrät, worauf sich ESC-Fans heuer ganz besonders freuen dürfen.

Michael Ostrowski, Stefanie Groiss-Horowitz und Victoria Swarovski © Zeidler

„Ich freue mich einfach nur riesig“

Während Fans europaweit bereits nervös dem großen Finale entgegenfiebern, bleibt Victoria erstaunlich entspannt. „Noch bin ich ziemlich entspannt – und freue mich einfach nur riesig auf den Abend“, erzählt sie im Interview. Dass rund 170 Millionen Menschen weltweit zuschauen werden, könne sie während der Live-Show ohnehin nicht realisieren. Viel aufregender seien für sie die 10.000 Fans direkt in der Wiener Stadthalle.

Und genau dort soll heuer eine ganz besondere Stimmung entstehen. Besonders spannend: Victoria deutet bereits an, dass es musikalische Überraschungen geben wird: „Michael und ich waren im Studio und haben etwas eingesungen“, verrät sie geheimnisvoll. „An der ein oder anderen Stelle wird es lustig werden.“

Michael Ostrowski und Victoria Swarovski © ORF/Hans Leitner

ESC in Wien: Für Vici Swarovski eine „riesengroße Ehre“

Dass der diesjährige Song Contest ausgerechnet in Österreich stattfindet und sie als österreichische Moderatorin durch den Abend führen darf, bedeutet ihr besonders viel. „Dass ich das in und für Österreich, wo ich aufwuchs, machen darf, ist für mich eine riesengroße Ehre“, verrät sie im Interview.

Auch über schwierige Momente ihrer Karriere spricht Swarovski offen. Vor allem ihre erste Moderation von „Let’s Dance“ sorgte damals für heftige Kritik. Für sie kam ein Rückzug dennoch nie infrage. „Aufgeben war für mich keine Option.“

Heute sieht sie sich selbst längst als Marke, aber spricht auch über die Schattenseiten ihres berühmten Nachnamens: „Durch jede Tür muss ich allein hindurch und mich beweisen. Gefühlt musste ich mich auf Grund meines Namens immer doppelt beweisen.“

Ihre Wien-Tipps für ESC-Fans

Natürlich durfte im Gespräch auch Wien selbst nicht fehlen. Schließlich wird die Stadt in dieser Woche zum Zentrum Europas. Den berühmten „Wiener Grant“ sieht Victoria übrigens entspannt: „Den Wiener Grant muss man mit Humor nehmen.“

Viel lieber spricht sie über ihre Lieblingsorte in der Stadt. Besonders gern verbringt sie den Abend im DO & CO am Stephansplatz, mit Blick auf den Stephansdom. Bei Süßem schwört sie auf den berühmten Sacher-Würfel mit Rum statt auf die klassische Sachertorte.

Hier wohnt Victoria während der ESC-Woche

Ihr persönlicher Hoteltipp überrascht wenig, denn für Swarovski darf es wie gewohnt glamourös sein. In Wien residiert sie im neuen Mandarin Oriental Vienna. „Man fühlt sich wie Zuhause“, sagt sie über das Luxus-Hotel, in dem sie während der gesamten ESC-Woche untergebracht ist.