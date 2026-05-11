Fans empört: Rihanna schockiert mit extremem "Kritzel-Tattoo" ihrer Kinder

Rihannas Kids werden sie von nun an auf jedem Schritt ihres Weges begleiten und zwar buchstäblich. Die Pop-Ikone hat sich ein neues Kunstwerk unter die Haut stechen lassen. Doch das Motiv sorgt im Netz für ordentlich Wirbel.

Dass die 38-jährige Sängerin eine Vorliebe für Tattoos hat, ist kein Geheimnis. Ihre Haut ziert bereits eine beeindruckende Sammlung an Kunstwerken. Doch ihr neuester Tinten-Zuwachs spaltet die Gemüter. Am Freitag (8. Mai) teilte der Star-Tätowierer Bang Bang auf Instagram Fotos und Videos, die einen unzensierten Blick auf Rihannas neueste Körperkunst werfen. Das Verrückte daran? Das Motiv stammt nicht aus der Feder eines weltbekannten Designers, sondern wurde von ihren Kindern entworfen!

Liebesbeweis oder Wahnsinn?

Rihannas Nachwuchs entwickelt sich offenbar zu kleinen Picassos. Zusammen mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky, zieht die „Love on the Brain“-Sängerin ihre Söhne RZA (der diesen Monat 4 Jahre alt wird) und Riot (2,5) sowie ihr 8 Monate altes Töchterchen Rocki groß. Und genau diese Rasselbande durfte nun Mamas linkes Bein verschönern.

Das Ergebnis ist ein gigantisches „Kritzel-Tattoo“, das sich prominent direkt hinter dem Knie erstreckt. Wer jetzt an ein winziges, zartes Motiv denkt, irrt sich: Ein Video des Tätowier-Prozesses zeigt ein riesiges Chaos aus wilden Linien unterschiedlicher Dicke, das tief unter die Haut der R&B-Queen gestochen wird.

Kinder entwerfen Rihannas Tattoo

© Instagram/@bangbangnyc

Während das Original-Kunstwerk ihrer Kids noch aus bunten Filzstift-Strichen bestand und sogar mit niedlichen Paw-Patrol-Aufklebern verziert war, entschied sich Rihanna für die kompromisslose Variante. Die Sängerin hielt es schlicht und ließ sich das wilde Gekritzel als massives, komplett schwarzes Tattoo verewigen.

Fans sind geteilter Meinung

Für viele Fans mag dieses riesige Linien-Chaos auf den ersten Blick ungewohnt und extrem wirken, manche reagieren gar empört auf die unkonventionelle Körperkunst. Doch für Rihanna gibt es wohl keinen größeren Liebesbeweis. Anstatt sich traditionelle Geburtsdaten oder Namen stechen zu lassen, trägt sie die echten Meisterwerke ihrer Kleinen nun für immer bei sich.

Kritzel-Schock oder der wohl coolste Mama-Move des Jahres? An diesem Tattoo scheiden sich definitiv die Geister.