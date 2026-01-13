Baby Nummer 4? Rihanna sorgt für Riesen-Fan-Wirbel

Die Sängerin teilte einen kryptischen Beitrag, der ihre Fans spekulieren lässt. Wird es ein neues Album geben oder aber ein weiteres Baby mit ASAP Rocky?

Gerade einmal vier Monate ist es her, dass Rihanna ihre Tochter Rocki Irish Mayers zur Welt brachte – und doch scheint die 37-Jährige bereits wieder mit dem Gedanken an weiteren Familienzuwachs zu spielen. Zumindest deutet ein beiläufiger, fast unscheinbarer Kommentar der Sängerin darauf hin, der bei ihren Fans sofort für helle Aufregung sorgte. Jenen Fans wohlgemerkt, die seit mittlerweile einem Jahrzehnt auf ein neues Album und ein musikalisches Comeback der Künstlerin warten.

Am Montag, dem 12. Jänner, reagierte Rihanna auf Instagram auf ein Video mit der Aussage: „Die Entscheidung, ob man 2026 heiß und sexy sein oder schwanger werden will…“ Ihre Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten – und traf die Community mitten ins Nervenzentrum: „Moment mal! Ich bin also doch nicht verrückt? Klar, machen wir’s so!“

Fans fordern Musik statt Baby

Was für Außenstehende harmlos klingen mag, löste bei ihren Anhängern eine wahre Lawine an Reaktionen aus. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich hunderte Kommentare unter dem Beitrag. Während die einen Rihanna ermutigten – „Noch eins sollte reichen. Mach es!“ – schlugen andere Alarm: „Nein. Wir wollen ein Album!“ oder gar: „Wage es ja nicht!“

Dass die Sängerin mit diesen Andeutungen bewusst spielt, dürfte kaum Zweifel lassen. Rihanna weiß um die Wirkung ihrer Worte – und genießt es offenbar, ihre Fans zwischen Babyglück und musikalischer Sehnsucht zappeln zu lassen. Die leidenschaftlichen Reaktionen nimmt die dreifache Mutter wohl mit einem Augenzwinkern zur Kenntnis. Denn eines ist klar: Die Entscheidung liegt ganz bei ihr.