Durchbruch: Beyonce ist jetzt Milliardärin

Beyoncé hat es geschafft: Mit ihrem Country-Album Cowboy Carter und der dazugehörigen Welttournee ist die 44-Jährige zur Milliardärin aufgestiegen.

Laut Forbes ist sie damit erst die fünfte Musikerin überhaupt, die ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar erreicht hat – neben Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen und Rihanna.

Millionen durch Tourneen

Die Cowboy Carter Tour spielte über 400 Millionen Dollar an Tickets sowie rund 50 Millionen Dollar mit Merch ein und zählt zu den erfolgreichsten Tourneen des Jahres 2025.

SO schaffte sie ihren Durchbruch

Den Grundstein legte Beyoncé bereits 2010 mit der Gründung von Parkwood Entertainment, wodurch sie Musik, Tourneen und Filme selbst kontrolliert und höhere Gewinne erzielt. Zwar ist sie auch mit Marken wie Cécred oder SirDavis unternehmerisch aktiv, der Großteil ihres Vermögens stammt jedoch weiterhin aus Musikrechten und Live-Shows.

Allein 2025 soll sie vor Steuern rund 148 Millionen Dollar verdient haben. Trotz geringerer Streamingzahlen zeigt sich einmal mehr: Wer Stadien füllt, dominiert das Musikgeschäft – und Beyoncé tut das seit Jahren.