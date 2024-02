Semesterferien: 2,2 Millionen fahren auf Urlaub

Österreich als Urlaubsland Nummer 1: Sieben von zehn Reisenden bleiben in der Heimat.

Start in die Semesterferien. Ab Morgen haben 530.000 Schüler in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg frei. Eine Woche später kommen die Schüler in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland dran. Die dritte und letzte Staffel kommt in der Steiermark und Oberösterreich.

Die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) hat erforschen lassen, was wir Österreicher in dieser Ferienwoche planen (1.000 Interviews von mindtake).

Jeder Vierte plant auf Urlaub zu fahren – hochgerechnet sind das 2,2 Millionen Euro

Von den Urlaubern bleiben 69 % im Österreich

Die Hits: Skifahren und Thermen-Auszeit

Am beliebtesten (21,6 %) ist die Steiermark als Destination (siehe Grafik). „Die Steiermark hat nicht erst seit Corona einen besonderen Platz in den Herzen der Österreicher, das zeigt zeigen auch immer wieder unsere Befragungen“, sagt -Präsident Walter Veit

© ÖHV ×