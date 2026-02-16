Star-Produzentin tot in Hotel gefunden

Große Trauer um die preisgekrönte Produzentin und Co-Schöpferin der erfolgreichen Serie Teheran, Dana Eden.

Die 52-jährige Fernseh-Produzentin wurde am Sonntag leblos in einem Hotelzimmer im Zentrum von Athen aufgefunden, wo sie sich für Dreharbeiten zur vierten Staffel von "Teheran" aufgehalten hatte. Laut der griechischen Polizei wurde ihr Körper am Sonntag entdeckt, nachdem ihr Bruder alarmiert wurde, weil sie nicht mehr auf Nachrichten reagierte und ihn nicht erreichte.

Polizei ermittelt

Die genauen Umstände ihres Todes sind derzeit noch unklar. Eine Autopsie wurde bereits angeordnet, um die Todesursache zweifelsfrei festzustellen. In ihrem Hotelzimmer fanden Ermittler eine größere Anzahl von Medikamenten, was die Polizei dazu veranlasste, auch die Möglichkeit eines Suizids zu prüfen. Darüber hinaus berichteten griechische Medien, dass leichte Verletzungen an Hals und Gliedmaßen festgestellt wurden.

In den sozialen Medien kursierten Spekulationen über mögliche fremdeinwirksame Ursachen oder politische Hintergründe – unter anderem aufgrund des kontroversen Themas der Serie Teheran. Doch die Produktionsfirma von Eden wies solche Gerüchte scharf zurück: In einer offiziellen Stellungnahme hieß es, „Gerüchte über kriminelle oder nationalistisches Motiv in ihrem Tod seien falsch und unbegründet“.